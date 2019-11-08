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    Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri

    Kablosuz farelerde sinyal iletiminin düşük seviyede tutulması özellikle oyunlarda çok önemli. Yeni Razer Basilisk oyuncu fareleri iki farklı segmentte düşük gecikme sunuyor.
    2 hf.
    1,6b
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri
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    Bir süre önce oyunculara yönelik olarak düşük gecikmeli kablosuz mini kulaklığını duyuran Razer, bu hafta da Basilisk fare ailesine düşük gecikme değerlerine sahip iki üye daha eklediğini duyurdu.

    Razer Basilisk X HyperSpeed özellikleri ve fiyatı

    Ürünlerden ilki Razer Basilisk X HyperSpeed. Biraz daha orta seviyeye hitap eden Basilisk X HyperSpeed modeli 6 tuşlu bir yapıda ve 16000DPI hassasiyete sahip. 2.4GHz bandı üzerinden çok düşük gecikmeler sunan HyperSpeed teknolojisi fareye de ismini vermiş.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün"

    Ayrıca Bluetooth ile de kullanılabiliyor. 1 adet AA pil ile RF üzerinden 12 gün, Bluetooth üzerinden 19 gün kullanılabiliyor. Basilisk X HyperSpeed modeli 60$ fiyat etiketine sahip.

    Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri
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    Razer Basilisk Ultimate özellikleri ve fiyatı

    Razer Basilisk Ultimate ise biraz daha amiral gemisi niteliğinde. Viper Ultimate modelindeki 20000DPI sensörü kullanan Basilisk Ultimate, Bluetooth seçeneği sunmuyor. 11 tuş ve optik fare tuşları hem gecikmeleri en aza indiriyor hem de aşınmalara karşı dayanıklı.

    Beşe kadar fare üzerinde profillerinizi kaydedebiliyorsunuz. Opsiyonel olarak kablosu da olan fare Chrome RGB aydınlatmaya destek veriyor. Batarya 4GHz bandı kullanıldığı için 100 saat kullanım süresi sunuyor. Razer Basilisk Ultimate modeli 150$ ancak ekstra dock isterseniz 170$ oluyor. Dock ayrı olarak 50$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.engadget.com/2019/11/06/razer-basilisk-ultimate-and-x-hyperspeed-gaming-mice/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kankixx123 2 hf. en beğenilen
    Farenin o kadar farklı açılardan çekilmiş fotoğrafı varken kullanılmamış. Neden? Çünkü sadece bir haber sitesine bakıp, çevirisini yapıp koymuşlar. Fotoğraftaki de ayrıca Basilisk X hypersense modeli (Ek sniper tuşu bulunmuyor.) 16.000 DPI optik sensör, 450 IPS takip hızı, 40g hızlanma, 50milyon tık, verilerine sahip. Pil ömrü: AA pil ile 285 saate (2,4GHz), 450 saat (BT) kadar. Basilisk X DPI, frekans band değeri vs. yazılırken Ultimate yazılmamış. Bilen kullanıcılar bilir ancak senin bunu tekrardan 20000DPI, 650IPS, 50g hızlanma, 4GHz, 70 milyon tık, diye yazman veya daha önceki Viper Ultimate haberinin (tabi detaylı yazdıysan) linkini koyman ve merak edenlerin tıklaması gerekiyor. Farelerin hassasiyet doğruluk değeri %99.4 (Basilisk X), %99.6 (Basilisk Ultimate), 1000MHz tazeleme hızına sahip. Tazeleme hızına göre <1ms gecikme süresine sahip. Razer kendi sitesinde diğer markaların 1000MHz yazıp optimize edemediği için 990MHz gibi değerler elde ettiği ve bu yüzden 1ms> gecikme sürelerine sahip olduğunu yazmış. Bunlar pazarlama stratejisi olur ancak. Ekstra olarak bir haberciyi hep kötülemeyi uygun bulmuyorum. Ancak bu bilgileri biz sağdan soldan öğreneceksek bu portalın bir anlamı kalmıyor. Biz zaman kazanmak için toplu habere bakıyoruz. Bu yüzden genel olarak memnuniyetsizliğimi dile getirmek isterim. Haber tadı alamıyorum. Beni tatmin etmiyor. Bir eksiklik var. Artık donanımhaber yöneticilerinin bu konuya bir el atmaları gerekiyor. .
    Farenin o kadar farklı açılardan çekilmiş fotoğrafı varken kullanılmamış. Neden? Çünkü sadece bir haber sitesine bakıp, çevirisini yapıp koymuşlar. Fotoğraftaki...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    RuLinq 2 hf. kankixx123
    Kral füze atmış
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    kankixx123 2 hf. en beğenilen
    Farenin o kadar farklı açılardan çekilmiş fotoğrafı varken kullanılmamış. Neden? Çünkü sadece bir haber sitesine bakıp, çevirisini yapıp koymuşlar. Fotoğraftaki de ayrıca Basilisk X hypersense modeli (Ek sniper tuşu bulunmuyor.) 16.000 DPI optik sensör, 450 IPS takip hızı, 40g hızlanma, 50milyon tık, verilerine sahip. Pil ömrü: AA pil ile 285 saate (2,4GHz), 450 saat (BT) kadar. Basilisk X DPI, frekans band değeri vs. yazılırken Ultimate yazılmamış. Bilen kullanıcılar bilir ancak senin bunu tekrardan 20000DPI, 650IPS, 50g hızlanma, 4GHz, 70 milyon tık, diye yazman veya daha önceki Viper Ultimate haberinin (tabi detaylı yazdıysan) linkini koyman ve merak edenlerin tıklaması gerekiyor. Farelerin hassasiyet doğruluk değeri %99.4 (Basilisk X), %99.6 (Basilisk Ultimate), 1000MHz tazeleme hızına sahip. Tazeleme hızına göre <1ms gecikme süresine sahip. Razer kendi sitesinde diğer markaların 1000MHz yazıp optimize edemediği için 990MHz gibi değerler elde ettiği ve bu yüzden 1ms> gecikme sürelerine sahip olduğunu yazmış. Bunlar pazarlama stratejisi olur ancak. Ekstra olarak bir haberciyi hep kötülemeyi uygun bulmuyorum. Ancak bu bilgileri biz sağdan soldan öğreneceksek bu portalın bir anlamı kalmıyor. Biz zaman kazanmak için toplu habere bakıyoruz. Bu yüzden genel olarak memnuniyetsizliğimi dile getirmek isterim. Haber tadı alamıyorum. Beni tatmin etmiyor. Bir eksiklik var. Artık donanımhaber yöneticilerinin bu konuya bir el atmaları gerekiyor. .
    3 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Son Witcher Bükücü 2 hf. kankixx123
    Amaç konu açmak olsun işte :)
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    Biyturs_OnSr 2 hf. kankixx123
    Aynı duyguları paylaşıyoruz. Yaklaşık 2-3 senedir DH'den haber okumuyorum. Başlıklara, resimlere ve yorumlara bakıp geçiyorum. Onlarca makalede bunu dile getirdik, ben daha herhangi bir yöneticiden gelen cevaba rastlamadım. Birçok habere yorum olarak video ekledim(yeni duyurulan bir telefon örneğin), sürekli olarak bizlerin değil, editörlerin yapması gerektiğini dile getirdim, kaale alan yok. Okunmayacak düzeyde dil bilgisi hataları içeren başlıklar, tekrar eden paragraflar vs. sayabileceğim daha bir çok şey var. Bunların hepsini geçmişte bildirdim ama gram ilerleme yok. Bizleri duymadılar, sizi duyarlar da bir çeki düzen verirler umarım.
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    kenan_0 2 hf.
    Donanimhaber bitmiş GG
    Yanıtla +1
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    unununium 2 hf.
    Başlıkta farenin düşük gecikmesi olduğu yazar

    Haber içeriğinde dpi ve pil değerlerinden bahsedilir.
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