Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri

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Bir süre önce oyunculara yönelik olarak düşük gecikmeli kablosuz mini kulaklığını duyuran Razer, bu hafta da Basilisk fare ailesine düşük gecikme değerlerine sahip iki üye daha eklediğini duyurdu.

Razer Basilisk X HyperSpeed özellikleri ve fiyatı

Ürünlerden ilki Razer Basilisk X HyperSpeed. Biraz daha orta seviyeye hitap eden Basilisk X HyperSpeed modeli 6 tuşlu bir yapıda ve 16000DPI hassasiyete sahip. 2.4GHz bandı üzerinden çok düşük gecikmeler sunan HyperSpeed teknolojisi fareye de ismini vermiş.

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Ayrıca Bluetooth ile de kullanılabiliyor. 1 adet AA pil ile RF üzerinden 12 gün, Bluetooth üzerinden 19 gün kullanılabiliyor. Basilisk X HyperSpeed modeli 60$ fiyat etiketine sahip.

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Razer Basilisk Ultimate özellikleri ve fiyatı

Razer Basilisk Ultimate ise biraz daha amiral gemisi niteliğinde. Viper Ultimate modelindeki 20000DPI sensörü kullanan Basilisk Ultimate, Bluetooth seçeneği sunmuyor. 11 tuş ve optik fare tuşları hem gecikmeleri en aza indiriyor hem de aşınmalara karşı dayanıklı.

Beşe kadar fare üzerinde profillerinizi kaydedebiliyorsunuz. Opsiyonel olarak kablosu da olan fare Chrome RGB aydınlatmaya destek veriyor. Batarya 4GHz bandı kullanıldığı için 100 saat kullanım süresi sunuyor. Razer Basilisk Ultimate modeli 150$ ancak ekstra dock isterseniz 170$ oluyor. Dock ayrı olarak 50$ fiyat etiketine sahip.

https://www.engadget.com/2019/11/06/razer-basilisk-ultimate-and-x-hyperspeed-gaming-mice/