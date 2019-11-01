Razer FireFly V2 fare matı duyuruldu

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Oyuncu donanımları pazarında farenin daha verimli hareket etmesi için geliştirilen matlar önem kazanmaya başladı. Öyle ki artık RGB destekli ve diğer RGB aydınlatmalara uyum sağlayacak hale gelmiş durumda.

Razer FireFly V2 özellikleri ve fiyatı

Razer geçtiğimiz dönemde piyasaya sürdüğü FireFly adındaki RGB fare matını güncelledi. Razer FireFly V2 fare matı ilk nesle oranla daha renkli ve daha kompakt yapısıyla dikkat çekiyor.

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Razer FireFly V2 fare matı orijinale göre 1mm daha ince ve boyutları biraz daha küçük. Üst kısma eklenen bir kablo köprüsü sayesinde hem matın hem de farenin kablolarını sabit tutabiliyorsunuz. Böylece oyun esnasında rahatsız etmiyor.

Matın yüzeyi pürüzsüz ve kullanım esnasında bir rahatsızlık oluşturmuyor. Matın etrafındaki RGB aydınlatma bölgeleri Razer Chroma ile kontrol ediliyor. Böylece uyumlu Chroma bileşenleriyle bir ahenk oluşturabiliyor. Razer FireFly V2 fare matı 50$ fiyat etiketine sahip ve orijinalden 10$ daha ucuz.

https://wccftech.com/razer-firefly-v2-smaller-thinner-with-more-rgb/