Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer FireFly V2 fare matı duyuruldu

    Razer FireFly V2 fare matı çepeçevre RGB aydınlatma şeridi sayesinde Chroma cihazlarınıza tam uyum sağlıyor. Ayrıca kablo köprüsü ile kullanım esnasında kablolara takılmanızı önlüyor.
    3 hf.
    2,5b
    1
    5
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Razer FireFly V2 fare matı duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncu donanımları pazarında farenin daha verimli hareket etmesi için geliştirilen matlar önem kazanmaya başladı. Öyle ki artık RGB destekli ve diğer RGB aydınlatmalara uyum sağlayacak hale gelmiş durumda.

    Razer FireFly V2 özellikleri ve fiyatı

    Razer geçtiğimiz dönemde piyasaya sürdüğü FireFly adındaki RGB fare matını güncelledi. Razer FireFly V2 fare matı ilk nesle oranla daha renkli ve daha kompakt yapısıyla dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda"

    Razer FireFly V2 fare matı orijinale göre 1mm daha ince ve boyutları biraz daha küçük. Üst kısma eklenen bir kablo köprüsü sayesinde hem matın hem de farenin kablolarını sabit tutabiliyorsunuz. Böylece oyun esnasında rahatsız etmiyor.

    Matın yüzeyi pürüzsüz ve kullanım esnasında bir rahatsızlık oluşturmuyor. Matın etrafındaki RGB aydınlatma bölgeleri Razer Chroma ile kontrol ediliyor. Böylece uyumlu Chroma bileşenleriyle bir ahenk oluşturabiliyor. Razer FireFly V2 fare matı 50$ fiyat etiketine sahip ve orijinalden 10$ daha ucuz.



    https://wccftech.com/razer-firefly-v2-smaller-thinner-with-more-rgb/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    napolyon94 3 hf. en beğenilen
    Eminönünde bu gözler rgb li don gördü.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray 3 hf.
    İnsanların zevkine ne zaman sayğı göstermeyi öğreneceksiniz merak ediyorum.Boş boş eleştiriyorsunuz beğenmiyorsan alma kardeşim.Bende rgb seviyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    napolyon94 3 hf. en beğenilen
    Eminönünde bu gözler rgb li don gördü.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Relax Relax 3 hf. napolyon94
    Sen ciddi misin ya :) :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kuzgun_ 3 hf.
    RGB koymadıkları ne kaldı ?

    masa demeyin yanlış hatırlamıyorsam ona da rgb taktılar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AskN0More 3 hf.
    çok razer ekipman kullandım. güzel ve kulanışlı ürünleri var ancak servis noktasında biraz kısıtlı (kötü diyemem) hareket edebiliyorlar ve malzeme kalitesi olarak biraz geliştirilmesi gerekiyor ürünlerin. Bunun dışında memnundum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. 2si1: 7. Nesil iPad 10.2 kutusundan çıkıyor. Enis'de bağımlılık yaptı 2 hf. Epic Games mağazasında 2 oyun ücretsiz 2 hf. STM'den siber güvenlik alanında önemli atılımlar 2 hf. Ant-Man 3 resmen duyuruldu! Filmin 2022 yılında gösterime girmesi bekleniyor 2 hf. TikTok'un sahibi Bytedance ilk akıllı telefonunun satışlarına başladı 2 hf. Alcatel 3088 hem tuşlu hem akıllı 2 hf. Samsung taşınabilir kablosuz hızlı şarj cihazı ön inceleme 2 hf. Intel Lakefield tabanlı ilk dizüstü modeli Galaxy Book S olacak 2 hf. Facebook büyümeye devam ediyor 2 hf. Spider-Man: Into the Spider-Verse 2'nin vizyon tarihi açıklandı 3 hf. Overwatch 2, senaryo moduyla geliyor 3 hf. Diablo IV resmi olarak duyuruldu, oynanış videosu geldi! 3 hf. İki yeni Pentium ve Celeron işlemcisi duyuruldu 3 hf. Kırşehir müziği UNESCO tarafından tescillendi 3 hf. Fitbit markası resmen Google çatısı altında 3 hf. Huawei MatePad Pro delikli ekrana sahip olacak 3 hf. Xiaomi Mi Note 10 kamera özellikleri netleşti 3 hf. Hacker'lar 20 ülkenin üst düzey hükümet yetkililerini WhatsApp üzerinden gözetledi 3 hf. Mario Kart Tour çok oyunculu mücadelelere başlıyor 3 hf. Xiaomi şimdi de 3 boyutlu World of Warcraft kitabı hazırladı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Razer FireFly V2 fare matı duyuruldu Sonraki Spotify’a zam geldi: 18 TL 3 hf. Üniversiteli öğrencilerden çılgın projeler | Maglev tren, sualtı aracı ve dahası... 3 hf. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, 5G desteğine kavuştu 3 hf. İranlı otomotiv devinden Van'da fabrika kurma kararı 3 hf. Garmin, acil durumlarda devreye giren otomatik iniş sistemini tanıttı 3 hf. Netflix’e rakip Apple TV+ yayın hayatına başladı! Apple TV+ nasıl izlenir? 3 hf. 2019 Peugeot 508'in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu 3 hf. BMW ve Mercedes'ten eğlenceli Cadılar Bayramı atışması 3 hf. Kripto analisti, Bitcoin'in kolayca %991 artabileceğini iddia etti 3 hf. Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda 3 hf. Hindistan’ın nükleer enerji santrallerine siber saldırı düzenlendi 3 hf. 'Geleceğe Nefes -11 Milyon Fidan' kampanyası nedir? Neden destek olmalıyız? 3 hf. Jumanji: The Next Level filminin son fragmanı yayınlandı 3 hf. NASA astronotları Dünya yörüngesinde beyzbol oynadılar 3 hf. Huawei Band 4 Pro'nun basın görseli ortaya çıktı 3 hf. WhatsApp Android uygulamasına parmak izi kilidi geldi 3 hf. Xiaomi Mi Watch dört farklı renkte kayışla gelecek 3 hf. Apple AirTag iddiaları güçleniyor 3 hf. Galaxy S10 Lite geliyor 3 hf. Lisa Su:İleride odağımız üretim süreci değil, mimarideki geliştirmeler olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim