Razer markasının kurucusu hayatını kaybetti

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Bugün oyun dünyasında kendisine önemli bir yer edinen Razer firması kurucusundan acı haber geldi. Razer’ın kurucusu ve aynı zamanda oyuncu farelerinin öncüsü sayılan Robert Krakoff hayatını kaybetti.

Robert Krakoff kimdir?

Razer aslında bir firma olarak doğmamıştı. Kärna adındaki firmanın ticari markası olarak faaliyet gösteriyordu. 1999 yılında Robert Krakoff’un katkılarıyla Fitch firması tarafından ilk oyuncu faresi geliştirildi. Bu fare bir dönem top olarak bildiğimiz küre şeklindeki modülü kullanıyordu ve opto-mekanik şifreleme ile hareketlerini 2000dpi seviyesinde takip edebiliyordu.

Razer borsadan çekiliyor 5 gün önce eklendi

O dönem tüm fare modellerinden daha hızlı olan modelin adı Razer Boomslang olarak belirlenmişti. Razer’ın tanınmasını ve popüler olmasını sağlayan oyuncu fareleri serüveni de böylece başlamış oldu. Krakoff o dönem bir ilke imza atarak Johnathan “Fatal1ty” Wendel ile tarihi bir anlaşma imzalamıştı. Razerguy lakabı da bu dönemde takıldı.

Kärna firması 2001 yılında iflas edince Krakoff ve şimdiki CEO Min-Liang Tan bir araya gelerek 2005 yılında Razer firmasını kurdu. Son yıllarında President Emeritus adıyla Razer’a danışmanlık yapan Krakoff, 81 yaşındaydı.



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