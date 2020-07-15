Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer Huntsman Mini klavye tanıtıldı

    Razer Huntsman Mini ilk yüzde 60 oyuncu klavyesi olma özelliğine sahip. Uzun ömürlü anahtarları, RGB aydınlatma desteği, çift fonksiyonlu tuşları ile geliyor.
    4 sa.
    866
    1
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Razer Huntsman Mini klavye tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta DeathAdder V2 oyuncu faresinin mini bir versiyonunu piyasaya süren Razer şimdi de Huntsman klavye serisine mini bir versiyon ekliyor. Razer Huntsman Mini oyuncu klavyesi karşınızda.

    Razer Huntsman Mini özellikleri ve fiyatı

    Razer Huntsman Mini oyuncu klavyesi standart klavyenin yüzde 60 oranına sahip. Mekanik yapısını koruyan klavye bu türden bekleyeceğimiz üzere sayısal tuş takımını bırakıyor. Ayrıca kenar kısımlarda da herhangi bir fazlalık yer almıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Razer DeathAdder V2 küçüldü

    Ayrıca Bkz. "LEGO yakında NES seti piyasaya sürecek"

    Ceice ve Cloakzy gibi Fortnite oyuncularının beğenisini kazanan klavye masa üstünde daha az yer kaplamasını isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Razer optik klavye tuşu sesli veya sessiz olmak üzere iki seçeneğe sahip.

    Tuşlar 100 milyon basışa kadar dayanıklı iken yan kısma eklenen etiketler ile çift fonksiyonlu hale gelmiş. Böylece standart bir klavyenin eksikliği hissettirilmemeye çalışılmış. Razer Hypershift ile tuşların görevleri değiştirilebiliyor. Razer Chroma ile de her tuşa renk profili atanabiliyor. Profiller dahili hafızaya kayıt edilebiliyor.

    Çıkarılabilir USB Tip-C kabloya sahip olan Razer Huntsman Mini oyuncu klavyesi sesli versiyon 120$, düzlem tuşlu versiyon 130$ fiyat etiketi ile bu haftadan itibaren raflardaki yerini alıyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/razer-unveils-the-razer-huntsman-mini.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. İsrailli casus yazılım firması suçlandığı davada beraat etti 1 sa. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 tanıtıldı 1 sa. UNISOC çocuk satlerine yönelik yeni yongasını duyurdu 2 sa. SpaceX, çok yakında Starlink beta testine başlıyor 2 sa. Uygun fiyatlı Mi True Wireless Earphones 2 Basic kablosuz kulaklıklar karşınızda 3 sa. Humble Bundle, Warhammer Bundle 2020 paketini yayınlandı 3 sa. Televizyonun arkasında kaybolan Mi TV Stick duyuruldu 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Razer Huntsman Mini klavye tanıtıldı Sonraki Çocuklara yönelik Kano PC artık daha yetenekli 5 sa. Huawei yasağı İngiltere’ye pahalıya mal olacak 5 sa. Google’dan Hintli Jio operatörüne dev yatırım 6 sa. Google’a yasa dışı izleme davası açıldı 6 sa. Oppo kablo üzerinden 125W hızlı şarj özelliğini duyurdu 7 sa. Apple 13 milyar dolarlık vergi cezasından kurtuldu 7 sa. PS5'e müthiş talep var: Sony üretimi hızlandırdı 8 sa. DDR5 standardı kullanıma hazır 8 sa. Samsung 6G vizyonunu açıkladı: Mobil hologramlar, genişletilmiş gerçeklik ve daha fazlası 9 sa. Logitech M590 inceleme 13 sa. Ryzen Threadripper serisi de Pro oldu 20 sa. Tom Hanks'in yeni savaş filmi Greyhound, Apple TV+'ta izlenme rekoru kırdı 21 sa. WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor 23 sa. İngiltere’den şok Huawei hamlesi 23 sa. Işın izleme destekli Watch Dogs:Legion, RTX 2080 Ti’a resmen nal toplattı 1 gün HP yeni SATA SSD modelini duyurdu 1 gün MIT araştırmacıları, hassas tutuculara sahip robotik kol geliştirdi 1 gün Elektrikli BMW iX3 tanıtıldı: Yeni nesil eDrive teknolojisi ve 460 km menzil 1 gün Yeni vaka sayısı 1000'in altına düştü (14 Temmuz) 1 gün Samsung rakibi LG’den ekran tedariği yapacak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız