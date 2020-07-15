Razer Huntsman Mini klavye tanıtıldı

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Geçtiğimiz hafta DeathAdder V2 oyuncu faresinin mini bir versiyonunu piyasaya süren Razer şimdi de Huntsman klavye serisine mini bir versiyon ekliyor. Razer Huntsman Mini oyuncu klavyesi karşınızda.

Razer Huntsman Mini özellikleri ve fiyatı

Razer Huntsman Mini oyuncu klavyesi standart klavyenin yüzde 60 oranına sahip. Mekanik yapısını koruyan klavye bu türden bekleyeceğimiz üzere sayısal tuş takımını bırakıyor. Ayrıca kenar kısımlarda da herhangi bir fazlalık yer almıyor.

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Ceice ve Cloakzy gibi Fortnite oyuncularının beğenisini kazanan klavye masa üstünde daha az yer kaplamasını isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Razer optik klavye tuşu sesli veya sessiz olmak üzere iki seçeneğe sahip.

Tuşlar 100 milyon basışa kadar dayanıklı iken yan kısma eklenen etiketler ile çift fonksiyonlu hale gelmiş. Böylece standart bir klavyenin eksikliği hissettirilmemeye çalışılmış. Razer Hypershift ile tuşların görevleri değiştirilebiliyor. Razer Chroma ile de her tuşa renk profili atanabiliyor. Profiller dahili hafızaya kayıt edilebiliyor.

Çıkarılabilir USB Tip-C kabloya sahip olan Razer Huntsman Mini oyuncu klavyesi sesli versiyon 120$, düzlem tuşlu versiyon 130$ fiyat etiketi ile bu haftadan itibaren raflardaki yerini alıyor.

https://www.guru3d.com/news-story/razer-unveils-the-razer-huntsman-mini.html

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