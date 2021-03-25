Razer ilk kez 1 milyar dolar gelir barajını aştı

Tam Boyutta Gör

Oyuncu dünyasının elit isimlerinden kabul edilen Razer markası, pandeminin etkisiyle oluşan yoğun talep rüzgarından nasibini aldı. Borsaya açılmasından bu yana firma kar elde etmeyi başardı.

İlginizi Çekebilir

Razer Huntsman V2 analog klavye oyun dünyasını değiştirmeye geliyor

Razer için mutlu 2020

Ana ilgi noktası oyuncu ekipmanları olan Razer ayrıca dizüstü ve harici grafik kutusu gibi ürünlerle de tüketici çekmeye çalışıyor. Zor bir yıl geride kalırken firma ilk kez 1 milyar dolar gelir barajını aşmayı başardı.

Ayrıca Bkz. "Süveyş Kanalı'nda gemi kazası: Elektronik sevkiyatları sıkıntıya girebilir"

Açıklanan tablolara göre mali yıl genelinde 1.2 milyar dolar gelir elde edildi ve yüzde 48 artış yaşandı. Donanım bölümü 1.08 milyar dolar gelir getirirken servis ve finans bölümü de 128 milyon dolar gelir elde etti. Faaliyet karı sadece 800 bin dolar oldu ancak ilk kez artıya geçmiş olması önemli bir gelişme.

Pek çok oyunda sponsorluğu olan Razer toplam aylık aktif kullanıcı sayısını 123 milyona yükseltti. Düzenlediği sayısız turnuva ile oyuncuların ilgisini çeken firma ayrıca ödeme sistemlerinin toplamda 4.3 milyar dolar hareketliliğe ulaştığını bildirdi. Pandeminin devam ettiği bu yıl Razer tahminde bulunmakta zorlanıyor ancak geçen yıldan daha iyi bir performans bekliyor.

https://www.techpowerup.com/280145/razer-crosses-the-usd-1-billion-revenue-milestone-and-turns-profitable-in-fy2020

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.