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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer ilk kez 1 milyar dolar gelir barajını aştı

    Oyuncuların sevilen markalarından Razer bu sevginin meyvelerini toplamaya devam ediyor. İlk kez 1 milyar dolar barajını geçen firma yine faaliyet karında da artıya döndü.
    25 Mart 2021, 19:30 (42 dk.)
    137
    25
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer ilk kez 1 milyar dolar gelir barajını aştı
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    Oyuncu dünyasının elit isimlerinden kabul edilen Razer markası, pandeminin etkisiyle oluşan yoğun talep rüzgarından nasibini aldı. Borsaya açılmasından bu yana firma kar elde etmeyi başardı.

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    Razer için mutlu 2020

    Ana ilgi noktası oyuncu ekipmanları olan Razer ayrıca dizüstü ve harici grafik kutusu gibi ürünlerle de tüketici çekmeye çalışıyor. Zor bir yıl geride kalırken firma ilk kez 1 milyar dolar gelir barajını aşmayı başardı.

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    Açıklanan tablolara göre mali yıl genelinde 1.2 milyar dolar gelir elde edildi ve yüzde 48 artış yaşandı. Donanım bölümü 1.08 milyar dolar gelir getirirken servis ve finans bölümü de 128 milyon dolar gelir elde etti. Faaliyet karı sadece 800 bin dolar oldu ancak ilk kez artıya geçmiş olması önemli bir gelişme.

    Pek çok oyunda sponsorluğu olan Razer toplam aylık aktif kullanıcı sayısını 123 milyona yükseltti. Düzenlediği sayısız turnuva ile oyuncuların ilgisini çeken firma ayrıca ödeme sistemlerinin toplamda 4.3 milyar dolar hareketliliğe ulaştığını bildirdi. Pandeminin devam ettiği bu yıl Razer tahminde bulunmakta zorlanıyor ancak geçen yıldan daha iyi bir performans bekliyor.



    https://www.techpowerup.com/280145/razer-crosses-the-usd-1-billion-revenue-milestone-and-turns-profitable-in-fy2020
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