Süveyş Kanalı'nda gemi kazası: Elektronik sevkiyatları sıkıntıya girebilir

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Son dönemde yaşanan yonga sıkıntısı teknoloji dünyasının gündemine TSMC firmasını ve dolayısıyla Tayvan’ı oturtmuş durumda. Yonga dökümü konusunda dünya lideri olan Tayvan’ın şöhreti sadece bununla sınırlı değil.

Devasa sevkiyatlar

Yonga dökümü konusunda son yıllarda önemli yatırımlar yaparak dev haline gelen Tayvan’ın bilgisayar dünyasında çok önemli markaları mevcut. Asus, MSI, Gigabyte, Acer, Palit dediğimiz zaman zaten elektronik pazarının önemli bir bölümünü kast etmiş oluyoruz.

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Oyuncu ekipmanları, anakart, ekran kartı, monitör, kasa, dizüstü, akıllı telefon gibi pek çok kategoride Tayvan’dan Avrupa’ya ve ABD’ye çok büyük sevkiyatlar yapılıyor. Evergreen ise ülkenin en büyük sevkiyat zincirine sahip ve elektronik sevkiyatlarının büyük bölümünü üstlenmiş durumda.

Kısa süre önce bu sevkiyat rotasında önemli bir rolü olan Süveyş Kanalı’nda bir gemi kazası yaşandığı rapor edildi. Beklenmedik bir fırtına ile yan dönerek karaya oturan Evergreen zincirine ait 400 metre uzunluğundaki sevkiyat gemisi, arkasında kalan tüm sevkiyatları da engelledi.

Kaza yerinden gelen bilgiler kanalda büyük bir yığılma olduğunu haber veriyor. Hali hazırda gemi tekrar rotasına oturtuldu ve trafik kontrolü sağlanmaya çalışılıyor. Şimdilik hangi elektronik ürünler gecikme yaşayacak bilinmiyor ancak son dönemde yapılan işlemci ve ekran kartları lansmanları ile ilgili olduğu açık.

https://www.techpowerup.com/280100/container-ship-meets-with-an-accident-clogging-the-suez-canal

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