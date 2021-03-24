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    Süveyş Kanalı'nda gemi kazası: Elektronik sevkiyatları sıkıntıya girebilir

    400 metre uzunluğundaki sevkiyat gemisi Süveyş Kanalı’nda sıkışınca tüm trafiği sekteye uğrattı. Tayvan’dan çıkan elektronik sevkiyatların gecikeceği tahmin ediliyor.
    24 Mart 2021, 19:30 (1 sa.)
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Son dönemde yaşanan yonga sıkıntısı teknoloji dünyasının gündemine TSMC firmasını ve dolayısıyla Tayvan’ı oturtmuş durumda. Yonga dökümü konusunda dünya lideri olan Tayvan’ın şöhreti sadece bununla sınırlı değil.

    Devasa sevkiyatlar

    Yonga dökümü konusunda son yıllarda önemli yatırımlar yaparak dev haline gelen Tayvan’ın bilgisayar dünyasında çok önemli markaları mevcut. Asus, MSI, Gigabyte, Acer, Palit dediğimiz zaman zaten elektronik pazarının önemli bir bölümünü kast etmiş oluyoruz.

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    Ayrıca Bkz. "App Store platformu Avrupa’da istihdama önemli katkı yapıyor"

    Oyuncu ekipmanları, anakart, ekran kartı, monitör, kasa, dizüstü, akıllı telefon gibi pek çok kategoride Tayvan’dan Avrupa’ya ve ABD’ye çok büyük sevkiyatlar yapılıyor. Evergreen ise ülkenin en büyük sevkiyat zincirine sahip ve elektronik sevkiyatlarının büyük bölümünü üstlenmiş durumda.

    Kısa süre önce bu sevkiyat rotasında önemli bir rolü olan Süveyş Kanalı’nda bir gemi kazası yaşandığı rapor edildi. Beklenmedik bir fırtına ile yan dönerek karaya oturan Evergreen zincirine ait 400 metre uzunluğundaki sevkiyat gemisi, arkasında kalan tüm sevkiyatları da engelledi.

    Kaza yerinden gelen bilgiler kanalda büyük bir yığılma olduğunu haber veriyor. Hali hazırda gemi tekrar rotasına oturtuldu ve trafik kontrolü sağlanmaya çalışılıyor. Şimdilik hangi elektronik ürünler gecikme yaşayacak bilinmiyor ancak son dönemde yapılan işlemci ve ekran kartları lansmanları ile ilgili olduğu açık.



    https://www.techpowerup.com/280100/container-ship-meets-with-an-accident-clogging-the-suez-canal
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    antique 20 dakika önce

    bilardoyu oynayan ıstaka.. sen sadece onu tutuyorsun tıpkı golf oynayan adamın çantasını tutan eleman gibi ??😎

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    V Virinom (Süleyman Kenar) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ram fiyatlarına bahane çıktı
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yongacılara bahane çıktı :)
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