Razer Kaira Pro oyuncu kulaklığı Xbox Series konsollarına hazır

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Yeni nesil konsolların çıkışına kısa bir süre kala çevre birimi ekosistemi de yoğun bir sürece girdi. Ardı ardına oyunculara avantaj sağlamayı vadeden çevre ekipmanları piyasaya çıkmaya devam ediyor.

Razer Kaira Pro özellikleri ve fiyatı

Razer Kaira Pro kablosuz kulaklık modeli Xbox Series X ve S özelinde hazırlanmış ancak çoklu bağlantı teknolojisi sayesinde tüm platformlara kablosuz olarak bağlanabiliyor. Cihaz Bluetooth 5.0, 2.4GHz ve 5GHz frekanslarını kullanıyor.

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Xbox Series X ve S konsollarında doğrudan bağlantı imkanı mevcut. Xbox Wireless adaptörü ile de Windows bilgisayarlara bağlanabiliyor. Biraz daha gecikme oranı yüksek Bluetooth 5.0 ile de uyumlu tüm cihazlar listeye giriyor.

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Razer Kaira Pro kablosuz kulaklık modeli 50mm TriForce Titanium sürücüler ile üst seviye ses kalitesine odaklanıyor. Frekans tepkisi 20Hz-20kHz arasında iken 1kHz seviyesinde impedans 32 Ohm, hassasiyet 108 desibel oluyor. Razer HyperClear Supercardioid mikrofon ise arka plan gürültülerini azaltarak berraklığı arttırıyor.

Kulaklık parçaları kulağı tam kapatacak ve ısıyı hızlı bir şekilde aktaracak şekilde kumaşlarla donatılmış. Dış kısımlarda Chroma Lighting aydınlatması yer alırken tek şarj ile 20 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Razer Kaira Pro için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/274278/razer-announces-the-kaira-pro-gaming-headset

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