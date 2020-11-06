Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer Kaira Pro oyuncu kulaklığı Xbox Series konsollarına hazır

    Razer Kaira Pro oyuncu kulaklığı 50mm TriForce Titanium sürücüler, Bluetooth 5.0, 2.4GHz ve 5GHz frekansları, Razer Chroma aydınlatması gibi ayrıntılarla geliyor.
    5 gün
    709
    1
    Çevre Birimleri
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Razer Kaira Pro oyuncu kulaklığı Xbox Series konsollarına hazır
    Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil konsolların çıkışına kısa bir süre kala çevre birimi ekosistemi de yoğun bir sürece girdi. Ardı ardına oyunculara avantaj sağlamayı vadeden çevre ekipmanları piyasaya çıkmaya devam ediyor.

    Razer Kaira Pro özellikleri ve fiyatı

    Razer Kaira Pro kablosuz kulaklık modeli Xbox Series X ve S özelinde hazırlanmış ancak çoklu bağlantı teknolojisi sayesinde tüm platformlara kablosuz olarak bağlanabiliyor. Cihaz Bluetooth 5.0, 2.4GHz ve 5GHz frekanslarını kullanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Razer BlackWidow V3 mekanik oyuncu klavyeleri tanıtıldı

    Ayrıca Bkz. "Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Xbox Series X ve S konsollarında doğrudan bağlantı imkanı mevcut. Xbox Wireless adaptörü ile de Windows bilgisayarlara bağlanabiliyor. Biraz daha gecikme oranı yüksek Bluetooth 5.0 ile de uyumlu tüm cihazlar listeye giriyor.

    Razer Kaira Pro oyuncu kulaklığı Xbox Series konsollarına hazır
    Tam Boyutta Gör

    Razer Kaira Pro kablosuz kulaklık modeli 50mm TriForce Titanium sürücüler ile üst seviye ses kalitesine odaklanıyor. Frekans tepkisi 20Hz-20kHz arasında iken 1kHz seviyesinde impedans 32 Ohm, hassasiyet 108 desibel oluyor. Razer HyperClear Supercardioid mikrofon ise arka plan gürültülerini azaltarak berraklığı arttırıyor.

    Kulaklık parçaları kulağı tam kapatacak ve ısıyı hızlı bir şekilde aktaracak şekilde kumaşlarla donatılmış. Dış kısımlarda Chroma Lighting aydınlatması yer alırken tek şarj ile 20 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Razer Kaira Pro için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/274278/razer-announces-the-kaira-pro-gaming-headset Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    56 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Star Wars'ın sevilen karakterlerinden Boba Fett'in dizisi gelecek gibi duruyor 5 gün Spider-Man 3 filminden ilk görsel yayınlandı 5 gün Aksiyon gizlilik oyunu Space Marshals 3 iOS ve Android için çıktı 5 gün PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme puanları paylaşıldı 5 gün Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de 5 gün Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı 5 gün PS5 kontrolcüsü DualSense'in şarjı ne kadar gidiyor? İşte rakamlar 5 gün Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi 5 gün Samsung’dan “GFK’ya göre birinci biziz” açıklaması 5 gün Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak 5 gün İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri 5 gün Küresel yiyecek üretimi kaynaklı emisyonlar, Paris İklim Anlaşması hedeflerini ulaşılmaz kılıyor 5 gün Mcdodo mobil aksesuar markası Türkiye’de ürün gamını genişletiyor 5 gün Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu 5 gün Ücretsiz dağıtılacak tabletlerin özellikleri belli oldu 5 gün Tesla Cybertruck'ın yeni versiyonu geliyor 5 gün DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı 5 gün Marvel'ın Loki dizisinin 2. sezonu onaylandı 5 gün Ekim ayında 2. el otomobilde en çok ilan verilen marka ve modeller 5 gün PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Razer Kaira Pro oyuncu kulaklığı Xbox Series konsollarına hazır Sonraki Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım 5 gün Playstation 5 kutusundan çıkıyor! Karşınızda Sony'nin ustalık eseri 5 gün Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak 5 gün Razer profesyonellere yönelik BOOK 13 modelini duyurdu 5 gün Karşıyaka Spor Kulübü kripto para çıkarıyor 5 gün Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma 5 gün Take-Two patronu oyunların olması gerekenden ucuza satıldığını söyledi 5 gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin otomobiline veri desteği sağlayacak 5 gün Xiaomi iki yılda Türkiye’de zirveye yerleşti 5 gün AMD Ryzen 5 5600X ve Ryzen 9 5900X kutusundan çıkıyor 5 gün FIFA 21 ilk kez indirime girdi 5 gün İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri 6 gün Demon's Souls Remake'in yenilenmiş karakter yaratma ekranından görüntüler paylaşıldı 6 gün PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek 6 gün Oppo Reno 5'in ilk teknik detayları belli oldu 6 gün Vivo, yaklaşmakta olan Origin OS'un çıkış tarihini açıkladı 6 gün GTA 5 satışları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı 6 gün PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ten etkileyici bir TV reklamı yayınlandı 6 gün Sevimli bulmaca oyunu All of You bugün Apple Arcade'e ekleniyor 6 gün Tenet'ın bluray versiyonunun yayın tarihi açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız