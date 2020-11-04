Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo’nun belirli bölgelerde F17 adıyla piyasaya sürdüğü orta seviyedeki iddialı akıllı telefonu A73 ülkemizde de satışa sunuldu. Yakın dönemde Oppo A73 5G adıyla yeni bir versiyonu daha piyasaya sürülmüştü.

Oppo A73 özellikleri ve fiyatı

Oppo A73 akıllı telefon modelinde 6.44 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde çentikli AMOLED ekran bizi karşılıyor. Yüzde 87 ekran-kasa oranına ulaşan modelin parmak izi okuyucusu ekrana entegre. Ekran ayrıca Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

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4 adet Cortex-A73 tabanlı Kryo 260 ve 4 adet Cortex-A53 tabanlı Kryo 260 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 662 yonga setinin güç verdiği telefonda Adreno 610 grafik birimi 950MHz hızında çalışıyor. Yonga seti 11nm süreci ile bataryaya olumlu katkı yapıyor.

Telefonun arka kısmında 16MP çözünürlüğünde OmniVision ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde 2 adet derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda yine 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Her iki taraf da en fazla Full HD video kaydı yapabiliyor.

Telefonda 4015mAh kapasiteli batarya 30W VOOC hızlı şarj ile destekleniyor. Ülkemizde 4GB LPDDR4x RAM bellek ve 128GB UFS 2.1 depolama kapasiteli versiyon 2899TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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