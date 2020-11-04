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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı

    Oppo A73 modelinde 6.44 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 662 yonga seti, dörtlü arka kamera, 4015mAh kapasiteli batarya, 30W VOOC hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı

    Oppo’nun belirli bölgelerde F17 adıyla piyasaya sürdüğü orta seviyedeki iddialı akıllı telefonu A73 ülkemizde de satışa sunuldu. Yakın dönemde Oppo A73 5G adıyla yeni bir versiyonu daha piyasaya sürülmüştü.

    Oppo A73 özellikleri ve fiyatı

    Oppo A73 akıllı telefon modelinde 6.44 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde çentikli AMOLED ekran bizi karşılıyor. Yüzde 87 ekran-kasa oranına ulaşan modelin parmak izi okuyucusu ekrana entegre. Ekran ayrıca Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

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    4 adet Cortex-A73 tabanlı Kryo 260 ve 4 adet Cortex-A53 tabanlı Kryo 260 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 662 yonga setinin güç verdiği telefonda Adreno 610 grafik birimi 950MHz hızında çalışıyor. Yonga seti 11nm süreci ile bataryaya olumlu katkı yapıyor.

    Telefonun arka kısmında 16MP çözünürlüğünde OmniVision ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde 2 adet derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda yine 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Her iki taraf da en fazla Full HD video kaydı yapabiliyor.

    Telefonda 4015mAh kapasiteli batarya 30W VOOC hızlı şarj ile destekleniyor. Ülkemizde 4GB LPDDR4x RAM bellek ve 128GB UFS 2.1 depolama kapasiteli versiyon 2899TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    53 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    isakoc (isa koç) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oppo, vivo, xiaomi gibi firmalar neredeyse yarım saatte 4500 miliamper i bile full yapıyorlar. iPhone, Samsung, Huawei henüz bu kadar hızlı şarj etmemekteler. Yani güvenlik riski mi var yoksa pil ömrü 1 yıl olmadan bitiyor mu? Bilenler yazarsa sevinirim
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    CanKartaL84 (Can KartaL) 5 gün ( Mesaj Silindi ) isakoc
    Güvenlik riski bazı önlemleri almazlarsa var tabi hocam. Ama şöyle birşey var, Samsung ve Apple bazı konularda kendilerini kasıyorlar. Mesela Apple hep kullanıcısına 1 gün yetecek batarya sunmanın peşinde. 5 sene sonra o batarya yarım gün bile yetmiyor çoğu zaman. Bu da "planlı eskitme" sistemlerinden birisi.
    Bir de şöyle bir durum var. Bu markalar malzeme tedariklerinde o kadar büyük anlaşmalar yapıyor ki 5 dolar yerine 3 dolarlık ürünü koymayı tercih ettiklerinde milyonlarca dolar düşüyor maliyet. Bir de bu tedarik aşamalarında tüm ürünleri birbiriyle uyumlu olsun istediklerinden kullandıkları kendilerine ait bazı donanımın uyumluluk sıkıntılarından dolayı üst düzey diğer parçaları kullanamayabiliyorlar. Örneğin batarya ile şarj devrelerinin işlemci yongasıyla uyumlu olması gerek ki destekledikleri maksimum şarj verimliliğini sunsunlar. Ama bu büyük firmalar bazı bileşenleri kendileri ürettiğinden veya kendileri için ürettirdiklerinden diğer donanımları da bu ürünlerin sınırlarına takılıyor.

    3 yıldır Oneplus 5T kullanıyorum ve SD835 li 3300mah pilli telefon 1 saat 10 dk gibi 0 dan -100 e doluyor, 5-6 saat de ekran süresi veriyor genel olarak %82 pil sağlığıyla.

    Geçen gün bakıyorum pil testleri yapıyorlar SD720 li veya benzer ayarda 4000 mah pilli yeni 0 telefonlar da anca bu kadar ekran süresi veriyor. Üstelik hızlı şarjı 30 watt civarında olanları 1 saatte dolunca çok hızlı şarj olduğu söyleniyor. Eee nerde kaldı üretim nanometreleri nerde kaldı miliamper farkları nerde kaldı şarj gücündeki farklılıklar, nerde kaldı performanslar.

    Bu işler hep satış stratejisi. Yazan rakamlara değil test sonuçlarına bakın. Ancak şu bir gerçek Samsung ve Apple hızlı şarj konusundan kasıtlı uzak duruyor.
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    A72'den saha kötü stereo hoparlör üde çıkarmışlardır kesin
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    vs-fb (Vn S) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sd 662 nedir Allah aşkına. 2 sene öncede bırakmıştık.
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    High Sierra 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Realme 6 (128GB) varken düşünülmemesi gereken bir cihaz anlık olarak.
    Helio G90T nerede, Snapdragon 662 nerede.
    Kabul 662'nin modem konusunda ve ileri dönük bakımından avantajlı fakat Helio G90T sentetik testlerden haricinde günlük kullanım testlerinde de S730G serisi ile dip dibe performans sunuyor Mali G76 MC4 sayesinde. Bu zaten Helio G90T'yi seriden ayıran tek fark denebilir Cortex A76 çekirdeklerini saymıyorum bile.
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    renega (Ömer C. IŞIK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5g varsa iyi telefon aslında
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    fuckulteli 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu 4 GB ram olayı soğutuyor. 4 yıldır kullandığım telefon 3 gb ram olunca yeni telefonu 4 gb ram ile almak istemiyorum.

    SD662 ne sunuyor çok bakmadım ama bugün yaptıklarıyla yine 3-5 sene götürür. (oyunsuz) Ram sonrası ayırt edici fark video kayıt çözünürlüğü..

    Ben yine bir bakayım cihaza, 128 gb hafıza, amoled ekran ve fiyatı ile dikkatimi çekti. (ah lanet 4 gb ram)
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    brk6152 6 gün ( Mesaj Silindi ) fuckulteli
    Reno2z var 8gb ram
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    tplon (şükrü kılıbık) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cortex a73 ve a53 tabanlı işlemciler günümüz için düşük olsa da sosyal medya ve surf için yeterli gücü sağlar ufs 2.1 olması da yükleme hızları için önemli bir artı. Cihaz genel olarak dengeli ve hoş duruyor. Bence fiyatı günümüz kurlarına göre uygun tutulmuş. Makul bir seçenek olmuş.
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