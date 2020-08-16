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    Razer Naga oyuncu faresi yenilendi

    Sol el kullanan oyuncuların tercih ettiği Razer Naga oyuncu faresi yeniden satışa çıkıyor. Firma yeni sensör ve tuş teknolojileri ile Naga modelini rekabetçi hale getirmiş.
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    Çevre B...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer Naga oyuncu faresi yenilendi
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    Razer’ın yıllar önce talep olmadığı için üretimini durdurduğu sol el kullananlara yönelik Naga oyuncu faresi yeniden satışa çıkıyor. Firma Razer Naga modelini biraz daha rekabete uygun hale getirmiş.

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    Yeni Razer Naga neler sunuyor?

    Çok oyunculu oyunlar için tasarlanan Razer Naga faresi firmanın Razer Focus+ optik sensörü ile donatılmış. Sensör 20 000 inç başına bildirim sayısı – CPI, 650 IPS maksimum hız ve 60G hızlanma değerleri sunuyor.

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    Yine firmanın kendi mekanik anahtarlarını kullanan fare 5 farklı profil atayabiliyor. Sağ ve sol tuşları yanında 12 programlanabilir kenar tuşu, 3 fonksiyonlu tekerlek, tekerleğin altında iki ekstra tuş daha yer alıyor.

    109 gram ağırlığı olan Razer Naga oyuncu faresi ayrıca Chroma RGB ürünleri ile de uyumlu. Xbox One desteği de sunan yenilenmiş Razer Naga için firma 100$ fiyat etiketi belirlemiş.



    https://www.techpowerup.com/270966/razer-relaunches-the-left-handed-naga-gaming-mouse Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    maximus8282 (maximus ) 5 gün (düzenlendi)
    Ben neden hiç satışta göremedim, o kadar da Google’da sol el için arattım. Google’da artık istediğimi bulamıyorum.



    Umarım sırf sol el diye fiyatını fırlatmazlar, Türkiye’ye uygun gelir de alırız.

    Zaten neredeyse her şey sağlaklar için yapılıyor. Windows’ta ki mouse ikonu, başlat menüsünün yeri bile bize ters.
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