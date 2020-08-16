Razer Naga oyuncu faresi yenilendi

Tam Boyutta Gör

Razer’ın yıllar önce talep olmadığı için üretimini durdurduğu sol el kullananlara yönelik Naga oyuncu faresi yeniden satışa çıkıyor. Firma Razer Naga modelini biraz daha rekabete uygun hale getirmiş.

İlginizi Çekebilir

Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklıkları duyuruldu

Yeni Razer Naga neler sunuyor?

Çok oyunculu oyunlar için tasarlanan Razer Naga faresi firmanın Razer Focus+ optik sensörü ile donatılmış. Sensör 20 000 inç başına bildirim sayısı – CPI, 650 IPS maksimum hız ve 60G hızlanma değerleri sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

Yine firmanın kendi mekanik anahtarlarını kullanan fare 5 farklı profil atayabiliyor. Sağ ve sol tuşları yanında 12 programlanabilir kenar tuşu, 3 fonksiyonlu tekerlek, tekerleğin altında iki ekstra tuş daha yer alıyor.

109 gram ağırlığı olan Razer Naga oyuncu faresi ayrıca Chroma RGB ürünleri ile de uyumlu. Xbox One desteği de sunan yenilenmiş Razer Naga için firma 100$ fiyat etiketi belirlemiş.

https://www.techpowerup.com/270966/razer-relaunches-the-left-handed-naga-gaming-mouse

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.