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    Razer Opus kulaklığı aktif gürültü engelleme ile geliyor

    Razer Opus kulak üstü kulaklık rakiplerinden daha iyi bir aktif gürültü engelleme sistemini daha uygun bir fiyata sunuyor. Üstelik THX Audio desteği de mevcut.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer Opus kulaklığı aktif gürültü engelleme ile geliyor
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    Oyuncu dünyasının beğenilen markalarından Razer, hem yüksek ses kalitesi hem de aktif gürültü engelleme özelliklerini uygun fiyata sunan yeni Opus kulak üstü kulaklık modelini tanıttı.

    Razer Opus özellikleri ve fiyatı

    Razer Opus kulaklık modeli 40mm sürücüler ve THX Audio desteği ile en iyi ses kalitesini sunmayı amaçlıyor. Konfor odaklı geliştirilen kafa bandını ensenize doğru indirdiğinizde müzik oynatımı otomatik olarak durduruluyor. Kapaklar içeri doğru kıvrılarak daha az yer kaplıyor.

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    Razer Opus melez aktif gürültü engelleme özelliği ile dikkat çekiyor. İki adet mikrofon iç ve dış sesleri analiz ederek aktif gürültü engelleme yapıyor. Kapakta bulunan tuş ile tamamen dış sesler kesilebiliyor veya ortam seslerini de duyacak şekilde ayarlanıyor. Konuşma için ise bir mikrofon daha ayrılmış.

    Razer Opus tek şarj ile 25 saate yakın kullanım süresi sunabiliyor. USB Tip-C üzerinden şarj edilirken gerektiği durumlarda 1.5m 3.5mm kablosu da yardımınıza koşuyor. Razer Opus modeli 200$ gibi oldukça rekabetçi bir fiyat etiketine sahip.



    https://www.phonearena.com/news/Razer-Opus-active-noise-canceling-headphones-official_id124755 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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