Razer Ornata V3 ve V3X klavyeler duyuruldu

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Razer markasının melez tuş anahtarlarını ilk kez kullandığı oyuncu klavyesi Ornata üçüncü nesle terfi ediyor. Yeni nesilde kısayol tuşları değişikliğe uğrarken tekerlek kontrolcüsüne de veda edilmiş.

Razer Ornata V3 özellikleri ve fiyatı

Razer Ornata V3 klavyesi yine firmanın mecha-membrane adını verdiği tuş anahtarını kullanıyor. Mekanik anahtar ve silikon zar anahtarlarını birleştiren melez anahtar sistemi düşük profil klavye sistemlerinin önünü açıyor ancak mekanik sesi de eksik etmiyor.

Razer Ornata V2 oyuncu klavyesi medya kısayolları ile geliyor 2 yıl önce eklendi

Klavyeyi çevreleyen Razer Chroma RGB aydınlatma 10 farklı bölge sunuyor. Kısayol tuşları da kendi aydınlatmasına sahip. Manyetik bir bilek yastığı da bulunan Razer Ornata V3 oyuncu klavyesi 70$ fiyat etiketine sahip.

Razer Ornata V3 X ise daha kompakt bir yapıya sahip. Medya tuşlarından vazgeçen klavye tek bölgeli bir Chroma aydınlatmaya sahip. Yine bileklik desteği unutulmamış. Bu klavye ise 40$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Razer Ornata V3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı