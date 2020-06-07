Razer Ornata V2 oyuncu klavyesi medya kısayolları ile geliyor

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Razer markasının sevilen ve melez tuş anahtarlarının ilk kez kullanıldığı oyuncu klavyelerinden Ornata, oyuncuların yanı sıra multi medyaya önem verenler için de yenilendi ve yeni modeliyle satışa çıktı.

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Razer Ornata V2 özellikleri ve fiyatı

Razer Ornata V2 firmanın mecha-membrane adını verdiği tuş anahtarını kullanıyor. Mekanik anahtar ve silikon zar anahtarlarını birleştiren melez anahtar sistemi düşük profil klavye sistemlerinin önünü açıyor ancak mekanik sesi de eksik etmiyor.

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Razer Ornata V2 modelinde mekanik zar anahtarlar biraz daha verimli hale getirilmiş. Ayrıca farklı olarak multimedya kontrolü için kısayol tuşları ve bir de sağ üst köşede tekerlek konsepti yer alıyor. Tekerlek hem ses hem de aydınlatma parlaklığı için atanabiliyor.

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Kısayol tuşlarının fonksiyonları ve Razer Chroma RGB aydınlatma profilleri Razer Synapse 3 yazılımı ile kontrol ediliyor. Alt kısımda konfor için deri ve sünger destekli bir bileklik kısmı da yer alıyor. Razer Ornata V2 oyuncu klavyesi 99$ fiyat etiketi ile satışa başlamış durumda.

https://www.androidheadlines.com/2020/06/the-razer-ornata-v2-features-soft-clicky-hybrid-keys-for-99.html

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