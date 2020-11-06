Razer profesyonellere yönelik BOOK 13 modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Daha çok oyunculara yönelik kaslı sistemleri ile tanıdığımız Razer bir süredir profesyonel kullanım alanını da içine almaya başladı. En yeni işlemcilerle donatılan Razer BOOK 13 bunun son örneği oldu.

Razer BOOK 13 özellikleri ve fiyatı

13.4 inçlik ekranında Full HD veya 4K çözünürlük seçeneği sunan model ince ekran kenarları sayesinde oldukça kompakt hale getirilmiş. 16:10 görüntü oranı da kullanıcıya daha fazla dikey görüntü alanı sunacak. Ekran Gorilla Glass 6 ile sağlamlaştırılmış. Kasa 1.34Kg ağırlığında.

İlginizi Çekebilir

Yeni Razer Blade Pro 17 duyuruldu

Ayrıca Bkz. "Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı"

Tiger Lake tabanlı Core i5-1135G7 ve i7-1165G7 opsiyonları olan model Intel Xe dahili grafikler sayesinde Full HD oyunları sıkıntısız oynatabiliyor. 8GB/16GB LPDDR4x 4267MHz RAM bellek yanında 256GB/512GB SSD seçenekleri sunulmuş.

Intel EVO programında olması nedeniyle 14 saate kadar kullanım süresi, 30 dakika şarj ile 4 saatlik kullanım süresi, 1 saniyede uykudan uyanma, bekleme esnasında bile bağlantı kurabilme gibi detaylar mevcut.

Klavye kenarlarında yer alan stereo hoparlörler THX Spatial Audio ile desteklenmiş. 4 mikrofon ile görüntülü görüşmelerde gürültü azaltılıyor. Klavye RGB Chroma aydınlatma desteğine sahip. WiFi 6, Thunderbolt 4, MicroSD kart yuvası gibi ayrıntıları olan Razer BOOK 13 modelinde Core i5 konfigürasyonları 1200$ seviyesinden, Core i7 konfigürasyonları 1600$ seviyesinden başlıyor.

https://www.razer.com/productivity-laptops/razer-book-13

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.