Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer profesyonellere yönelik BOOK 13 modelini duyurdu

    Razer BOOK 13 dizüstü modelinde ince ekran çerçeveleri, kompakt kasa, Tiger Lake tabanlı Intel işlemciler, Intel Xe dahili grafik birimi gibi detaylar yer alıyor.
    5 gün
    1,1b
    1
    2
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Razer profesyonellere yönelik BOOK 13 modelini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Daha çok oyunculara yönelik kaslı sistemleri ile tanıdığımız Razer bir süredir profesyonel kullanım alanını da içine almaya başladı. En yeni işlemcilerle donatılan Razer BOOK 13 bunun son örneği oldu.

    Razer BOOK 13 özellikleri ve fiyatı

    13.4 inçlik ekranında Full HD veya 4K çözünürlük seçeneği sunan model ince ekran kenarları sayesinde oldukça kompakt hale getirilmiş. 16:10 görüntü oranı da kullanıcıya daha fazla dikey görüntü alanı sunacak. Ekran Gorilla Glass 6 ile sağlamlaştırılmış. Kasa 1.34Kg ağırlığında.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Razer Blade Pro 17 duyuruldu

    Ayrıca Bkz. "Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Tiger Lake tabanlı Core i5-1135G7 ve i7-1165G7 opsiyonları olan model Intel Xe dahili grafikler sayesinde Full HD oyunları sıkıntısız oynatabiliyor. 8GB/16GB LPDDR4x 4267MHz RAM bellek yanında 256GB/512GB SSD seçenekleri sunulmuş.

    Intel EVO programında olması nedeniyle 14 saate kadar kullanım süresi, 30 dakika şarj ile 4 saatlik kullanım süresi, 1 saniyede uykudan uyanma, bekleme esnasında bile bağlantı kurabilme gibi detaylar mevcut.

    Klavye kenarlarında yer alan stereo hoparlörler THX Spatial Audio ile desteklenmiş. 4 mikrofon ile görüntülü görüşmelerde gürültü azaltılıyor. Klavye RGB Chroma aydınlatma desteğine sahip. WiFi 6, Thunderbolt 4, MicroSD kart yuvası gibi ayrıntıları olan Razer BOOK 13 modelinde Core i5 konfigürasyonları 1200$ seviyesinden, Core i7 konfigürasyonları 1600$ seviyesinden başlıyor.



    https://www.razer.com/productivity-laptops/razer-book-13 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    56 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar 1600 birime bunu alabiliyorlar. Biz ise bunu gör ki kaç birime alabiliyoruz :(
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _magnetar_ (Kemal Ezen) 5 gün ( Mesaj Silindi ) DPLALİ
    Biz yaklaşık 14.000 birime alırız. Japonya'da ise 165.000 birime ancak alabilirler. Halbuki Japonya halkının alım gücü bizden yüksek. Kıyaslama yaparken satın alma gücü paritesi üzerinden hesap yapmak gerekir.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de 5 gün Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı 5 gün PS5 kontrolcüsü DualSense'in şarjı ne kadar gidiyor? İşte rakamlar 5 gün Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi 5 gün Samsung’dan “GFK’ya göre birinci biziz” açıklaması 5 gün Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak 5 gün İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri 5 gün Küresel yiyecek üretimi kaynaklı emisyonlar, Paris İklim Anlaşması hedeflerini ulaşılmaz kılıyor 5 gün Mcdodo mobil aksesuar markası Türkiye’de ürün gamını genişletiyor 5 gün Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu 5 gün Ücretsiz dağıtılacak tabletlerin özellikleri belli oldu 5 gün Tesla Cybertruck'ın yeni versiyonu geliyor 5 gün DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı 5 gün Marvel'ın Loki dizisinin 2. sezonu onaylandı 5 gün Ekim ayında 2. el otomobilde en çok ilan verilen marka ve modeller 5 gün PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı 5 gün Razer Kaira Pro oyuncu kulaklığı Xbox Series konsollarına hazır 5 gün Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım 5 gün Playstation 5 kutusundan çıkıyor! Karşınızda Sony'nin ustalık eseri 5 gün Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Razer profesyonellere yönelik BOOK 13 modelini duyurdu Sonraki Karşıyaka Spor Kulübü kripto para çıkarıyor 5 gün Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma 5 gün Take-Two patronu oyunların olması gerekenden ucuza satıldığını söyledi 5 gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin otomobiline veri desteği sağlayacak 5 gün Xiaomi iki yılda Türkiye’de zirveye yerleşti 5 gün AMD Ryzen 5 5600X ve Ryzen 9 5900X kutusundan çıkıyor 5 gün FIFA 21 ilk kez indirime girdi 5 gün İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri 6 gün Demon's Souls Remake'in yenilenmiş karakter yaratma ekranından görüntüler paylaşıldı 6 gün PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek 6 gün Oppo Reno 5'in ilk teknik detayları belli oldu 6 gün Vivo, yaklaşmakta olan Origin OS'un çıkış tarihini açıkladı 6 gün GTA 5 satışları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı 6 gün PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ten etkileyici bir TV reklamı yayınlandı 6 gün Sevimli bulmaca oyunu All of You bugün Apple Arcade'e ekleniyor 6 gün Tenet'ın bluray versiyonunun yayın tarihi açıklandı 6 gün Şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı 6 gün iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve hata düzeltmeleri 6 gün Google Mesajlar'a mesaj iletim zamanı planlama özelliği geldi 6 gün The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız