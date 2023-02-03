Razer, ağırlığı sadece 49 gram olan oyuncu faresini piyasaya sürdü

Sadece 49 gram ağırlığında
İskelet kısmında içi oyuk tasarımlar daha önce görmüştük ancak Razer’ın yeni Viper Mini Signature Edition faresinde bu oyuklar hayli büyük. Razer, dış iskelet tasarımında magnezyum alaşımı kullandığını belirtirken şirketin Endüstriyel Tasarım Başkanı Charlie Bolton "Geleneksel bal peteği tasarımının ötesine geçmek istedik ve bu, olağanüstü bir güç-ağırlık oranına sahip bir malzeme gerektirdi" dedi.
RGB aydınlatma yok
Razer’ın yeni oyuncu mouse’u sadece hafifliğiyle ön plana çıkmıyor. Razer, yeni ürününün en hızlı kablosuz teknolojisi kullandığını ve piyasadaki en iyi performansa sahip kablosuz farelerden birisi olacağını söylüyor. Fare üzerinde Focus Pro 30K optik sensörü kullanılırken maksimum 30000 DPI seviyesi ve 60 saatlik kullanım süresi sunuluyor. RGB aydınlatması olmayan Razer Viper Mini Signature Edition, 11 Şubat’tan itibaren 280 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulaca.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?