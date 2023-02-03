Razer, ağırlığı sadece 49 gram olan oyuncu faresini piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör Razer bugün en hafif oyun faresi olan Viper Mini Signature Edition'ı duyurdu. Sadece 49 gram ağırlığıyla şirketin bir önceki Viper V2 Pro’suna oranla yüzde 16 daha hafif olan yeni oyuncu faresi, aynı zamanda ilginç de bir tasarıma sahip.

Sadece 49 gram ağırlığında

İskelet kısmında içi oyuk tasarımlar daha önce görmüştük ancak Razer’ın yeni Viper Mini Signature Edition faresinde bu oyuklar hayli büyük. Razer, dış iskelet tasarımında magnezyum alaşımı kullandığını belirtirken şirketin Endüstriyel Tasarım Başkanı Charlie Bolton "Geleneksel bal peteği tasarımının ötesine geçmek istedik ve bu, olağanüstü bir güç-ağırlık oranına sahip bir malzeme gerektirdi" dedi.

Tam Boyutta Gör Büyük oyuklu iskelet tasarımında tasarımcıların ilk olarak plastik, karbon fiber ve hatta titanyum kullanmayı düşünmüşler ancak hafiflik ve dayanıklılık istendiğinden magnezyum alaşımında tercih kılınmış.

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RGB aydınlatma yok

Razer’ın yeni oyuncu mouse’u sadece hafifliğiyle ön plana çıkmıyor. Razer, yeni ürününün en hızlı kablosuz teknolojisi kullandığını ve piyasadaki en iyi performansa sahip kablosuz farelerden birisi olacağını söylüyor. Fare üzerinde Focus Pro 30K optik sensörü kullanılırken maksimum 30000 DPI seviyesi ve 60 saatlik kullanım süresi sunuluyor. RGB aydınlatması olmayan Razer Viper Mini Signature Edition, 11 Şubat’tan itibaren 280 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulaca.

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