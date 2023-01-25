Anker hem monitör standı hem USB çoklayıcıyı bir araya getirdi

Tam Boyutta Gör USB çoklayıcıların sadece tek fonksiyon ile masa üzerinde yer almasını istemeyen üreticiler zaman zaman ikinci bir fonksiyon daha ekliyor. Daha önce kablosuz şarj standı ve SSD gibi fonksiyonlardan sonra şimdi de monitör standı karşımıza çıktı.

Anker 675 USB-C Docking Station özellikleri ve fiyatı

Anker 675 USB-C Docking Station asıl olarak bir monitör standı ve monitörünüzü yukarı kaldırarak masada daha fazla yer açmanızı sağlıyor. Bu bakımdan çantaya atabileceğiniz bir çoklayıcı değil. Daha çok sabit kullanıma odaklanıyor.

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Standda HDMI da dahil toplamda 10 adet port ve kart okuyucu yer alıyor. En sık kullanılacak portlar sol tarafa entegre edilmiş. Diğer portlar ise alt yüzeyde yer alıyor. Böylece kablolar bir yerde toplanmıyor ve dağıtılmış oluyor.

Diğer bir özellik ise sağ kısımda Qi uyumlu bir kablosuz şarj standının olması. Böylece ekstradan bir şarj alanı da sağlanmış. Anker 675 USB-C Docking Station ürünü 250$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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