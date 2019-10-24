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    Razer tek taraflı Tetra kulaklığını duyurdu

    Oyun oynarken bir yandan da ortamdaki müziği duymak istiyorsanız yeni Razer Tetra oyuncu kulaklığı tek taraflı tasarımıyla ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır.
    2 gün
    968
    1
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer tek taraflı Tetra kulaklığını duyurdu
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    Oyuncular için kulaklığını takarak iç seslere odaklanmak ve dışarıdan kopmak önem taşır. Bununla birlikte bir kulağının sürekli dışarıda olmasını isteyen oyuncular da oluyor. Razer Tetra bu amaca yönelik geliştirildi.

    Razer Tetra özellikleri ve fiyatı

    Razer Tetra kablolu kafa-üstü kulaklık modeli 3.5mm jakı sayesinde konsol, PC ve mobil platformlarda kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Tek taraflı olduğu için dışarıdaki sesleri veya ortam müziğini duyabiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

    32mm neodim sürücüye sahip olan kulaklık üst seviye ses kalitesi sunarak dışarıda müzik açık olsa bile oyundaki sesleri en berrak haliyle duymanızı sağlıyor. 100 Hz - 10 kHz frekans değerine sahip olan mikrofon da tek tuş ile kapatılabiliyor.

    Mikrofon ve kulak kısmı istenirse diğer tarafa da takılabiliyor. Böylece konfor durumuna göre iki seçenek ortaya çıkıyor. Ses kontrolü ise kablo üzerindeki modülden sağlanabiliyor. 70g ağırlık uzun süreler sizi yormuyor. Razer Tetra modeli 30$ fiyat etiketine sahip. PS4 EU versiyonu için özel geliştirilen model ise 35$ seviyesinde.



    https://www.techpowerup.com/260392/razer-introduces-the-tetra-headset Yorum Yaz
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