Razer tek taraflı Tetra kulaklığını duyurdu

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Oyuncular için kulaklığını takarak iç seslere odaklanmak ve dışarıdan kopmak önem taşır. Bununla birlikte bir kulağının sürekli dışarıda olmasını isteyen oyuncular da oluyor. Razer Tetra bu amaca yönelik geliştirildi.

Razer Tetra özellikleri ve fiyatı

Razer Tetra kablolu kafa-üstü kulaklık modeli 3.5mm jakı sayesinde konsol, PC ve mobil platformlarda kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Tek taraflı olduğu için dışarıdaki sesleri veya ortam müziğini duyabiliyorsunuz.

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32mm neodim sürücüye sahip olan kulaklık üst seviye ses kalitesi sunarak dışarıda müzik açık olsa bile oyundaki sesleri en berrak haliyle duymanızı sağlıyor. 100 Hz - 10 kHz frekans değerine sahip olan mikrofon da tek tuş ile kapatılabiliyor.

Mikrofon ve kulak kısmı istenirse diğer tarafa da takılabiliyor. Böylece konfor durumuna göre iki seçenek ortaya çıkıyor. Ses kontrolü ise kablo üzerindeki modülden sağlanabiliyor. 70g ağırlık uzun süreler sizi yormuyor. Razer Tetra modeli 30$ fiyat etiketine sahip. PS4 EU versiyonu için özel geliştirilen model ise 35$ seviyesinde.

https://www.techpowerup.com/260392/razer-introduces-the-tetra-headset