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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor

    CES 2019 fuarının dikkat çeken ürünleri arasında yer alan Razer Raptor oyuncu monitörü 10 ay sonra kendisine piyasada şans bulabildi. Fiyat bandında rakipleri de artmış durumda.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor
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    Razer’ın yılın başlarında monitör pazarına ilk adımını attığı oyuncu ürünü Raptor nihayet satışa çıkıyor. Rekabette biraz geri kalmış olsa da Razer markasının nasıl bir avantaj sağlayacağını zamanla göreceğiz.

    Razer Raptor özellikleri ve fiyatı

    Razer Raptor oyuncu monitörü 27 inçlik IPS ekranında 2560x1440 çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 95’ini kapsayan model HDR400 desteği ile 400 nit parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor. Köşeden köşeye panelin çerçeveleri sadece 2.3mm kalınlığında ve agresif bir ekran-kasa oranına erişilmiş.

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    Monitörün tepki süresi 7ms iken bu rakam hareket bulanıklığı önleme ile 1ms, optimizasyon ile 4ms seviyelerinde gerçekleşiyor. AMD Radeon FreeSync ile tazeleme hızları 144Hz seviyesine kadar çıkıyor.

    Monitörde FPS, yarış, MMO ve yayın için farklı görüntüleme modları yer alıyor. Kaide kısmında yer alan Razer Chroma aydınlatma sistemi Razer Synapse 3 ile yönetiliyor ve diğer uyumlu ürünlerle senkronize olarak çalışabiliyor.

    Kabloların görünmemesini sağlayacak kanallara sahip olan monitörde 1 adet HDMI, 1 adet DP, 1 adet şarj özellikli USB Tip-C ve 2 adet USB 3.1 Tip-A portu yer alıyor. Birden fazla kaynaktan eş zamanlı görüntü aktarabilen monitör için 700$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/260360/razer-announces-raptor-monitor-27-ips-2560-x-1440-144-hz-hdr-400-amd-freesync Yorum Yaz
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