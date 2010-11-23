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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer, Tron temalı yeni oyuncu faresini satışa sunuyor

8 yıl
27,3b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aralık ayında vizyona girecek Tron: Legacy filmi bazı donanım üreticilerinin de gündeminde. Oyuncu ekipmanları üretiminde saygın isimlerden birisi olan Razer, Tron temalı yeni faresini satuşa sunuyor. 61.3 x 110 x 33.5 mm boyutlarında olan ve tasarımıyla dikkat çeken fare, 5600 DPI çözünürlüğünde lazer sensör kullanıyor.

Tron filmindeki özel araçlara benzer ışık ve ses efektlerine sahip olan fare yüksek hassasiyetli 7 adet Hyperesponse butonu ile geliyor. Tepki süresi 1ms olan ve PC bağlantısını USB ara birimi üzerinden gerçekleştiren ve 2 metre kablo uzunluğuna sahip olan fare çok yönlü tasarımıyla hem sağ hem de sol kullanıma yatkın bir yapı sergiliyor.

Razer'ın Tron temalı yeni oyuncu faresinin, yurt dışı için belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ise 100 dolar.


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vidoko 8 yıl
fiyatı biraz tartışılır..?
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Batuist 8 yıl
mouseda herşeyden önce ergonomi gelir benim için.. bu kütüğü kestim mouse yaptım mantığı çok yanlış.. odun gibi fare mi olur.. 1 saat dayanamam buna..
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shanke 8 yıl
çokk iğrençç ya - razerde kendini şaştı yeminle
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Soğuk Hava Dalgası 8 yıl
bence güzel bi gorunumu var oyunlar ıcın cok güzel ozellikleride var ama mousede gorunusun ne onemı var elımızın altında durcak kavrayış onemli

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wox 8 yıl
rat9 dan bahsetmiş arkadaş acaba onun fiyatı vede Türkiyede varmı?bilen varsa yazabilirmi?birde gece kullanırken şöyle tuş takımı ışıklı olan bir klavye maus varmı?o konudada bilgi sahibi olan arkadaşlar bi zahmet biraz bilgi verin...
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saintroyo 8 yıl

wox

rat9 dan bahsetmiş arkadaş acaba onun fiyatı vede Türkiyede varmı?bilen varsa yazabilirmi?birde gece kullanırken şöyle tuş takımı ışıklı olan bir klavye maus varmı?o konudada bilgi sahibi olan arkadaşlar bi zahmet biraz bilgi verin...


rat 9 daha yok... newegg te 15 ocakta satışa çıkacak 100 dolar. ışıklı olan klavye ve maus var piyasada. logitech, razer ve roccat ürünlerine bakabilirsiniz.
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wox 8 yıl
acaba Türkiyede varmıdır.kaç paradır?
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rog maximus 8 yıl
sadece hızı iyimiş ama fiyat olarak rat 9 da aynı fiyattı tercih edecek olsam rat 9 alırım o fiyata üstelik bu kablolu rat 7 de kablolu ve 80 dolar
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saintroyo 8 yıl
şu temalı bu temalı ürünlerden ne anlar millet anlamış değilim. özellikle oyun ya da film konuılu olanlardan. bu ürünü de beğenedim. herhalde tek avantajı hem sağ hem sol el kulanabilirliği..
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Rey Leon 8 yıl
razerın yapdığı ürünler güzel fakat kablolu olmaları hoşuma gitmiyor..
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