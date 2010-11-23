Razer, Tron temalı yeni oyuncu faresini satışa sunuyor

Aralık ayında vizyona girecek Tron: Legacy filmi bazı donanım üreticilerinin de gündeminde. Oyuncu ekipmanları üretiminde saygın isimlerden birisi olan Razer, Tron temalı yeni faresini satuşa sunuyor. 61.3 x 110 x 33.5 mm boyutlarında olan ve tasarımıyla dikkat çeken fare, 5600 DPI çözünürlüğünde lazer sensör kullanıyor.

Tron filmindeki özel araçlara benzer ışık ve ses efektlerine sahip olan fare yüksek hassasiyetli 7 adet Hyperesponse butonu ile geliyor. Tepki süresi 1ms olan ve PC bağlantısını USB ara birimi üzerinden gerçekleştiren ve 2 metre kablo uzunluğuna sahip olan fare çok yönlü tasarımıyla hem sağ hem de sol kullanıma yatkın bir yapı sergiliyor.

Razer'ın Tron temalı yeni oyuncu faresinin, yurt dışı için belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ise 100 dolar.