Razer Viper V2 Pro oyuncu faresi duyuruldu

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Son dönemde hafifliğe odaklanan oyuncu farelerine Razer de uzak durmuyor. Firmanın geliştirdiği Razer Viper V2 Pro kablosuz oyuncu faresi hafifliğe ile dikkat çekiyor.

Razer Viper V2 Pro özellikleri ve fiyatı

Razer Viper V2 Pro kablosuz oyuncu faresi eSpor oyuncularıyla birlikte tasarlandı. Özel tasarım malzemelerle Viper Ultimate oyuncu faresinden yüzde 20 daha hafif hale geliyor.

Razer firmasına üzücü haber 1 hf. önce eklendi

Yeni Focus Pro 30K optik sensör yüzde 99.8 doğruluk oranına ulaşabilirken yapay zekâ teknolojileri ile destekleniyor. 26 seviyeye kadar yükseklik ayarı, akıllı takip ve hareket senkronizasyonu bunlar arasında. Böylece farenin havalanma ve inme mesafeleri oyuncular tarafından ayarlanabiliyor.

Razer optik tuşlar 90 milyon basışa kadar dayanıklı ve önceki nesillere göre yüzde 25 daha fazla. Alt kısımda DPI için bir tuş yer alırken USB Tip-C ile şarj ediliyor. Razer Speedflex kablo ve 2.4GHz adaptör de kutu içerisinde geliyor. Razer Viper V2 Pro kablosuz oyuncu faresi 160 Avro olarak satılacak.

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