Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer'dan MMO oyuncuları için iki yeni fare: Naga Maelstrom ve Naga Molten

8 yıl
11,8b
1
8
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Razer'dan MMO oyuncuları için iki yeni fare: Naga Maelstrom ve Naga Molten
Tam Boyutta Gör

Naga Maelstrom

Oyunculara özel çevre birimleri üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan Razer, popüler oyuncu faresi Naga'nın iki yeni özelleştirilmiş versiyonunu hazırladı. MMO oyuncuları için geliştirilen Naga Maelstrom ve Naga Molten isimli fareler, standart modele göre tasarımdaki farklı çizgileri ve aydınlatma sistemleriyle farklılık yaratıyorlar.

Modeline göre Mavi ve Kırmızı aydınlatma özelliğine sahip olan yeni farelerin her ikisi de 116 x 69 x 41.6 mm boyutlarında olup, 5600 DPI çözünürlüğünde lazer sensör kullanıyorlar. Tepki süresi 1ms olan yeni farelerde, Zero-acoustic adı verilen ultra-kaygan teflon ayaklara yer veriliyor ve her ikisinde de standart butonlara ek olarak 12 adet özelleştirilebilir buton bulunuyor.

Kablolu tasarıma sahip olan ve bilgisayar bağlantısını USB ara birimi üzerinden gerçekleştiren Naga Maelstrom ve Naga Molten, 79.99$ seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunuluyorlar.

Razer'dan MMO oyuncuları için iki yeni fare: Naga Maelstrom ve Naga Molten
Tam Boyutta Gör

Naga Molten


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
yalnız üzerlerindeki desenler ve aydınlatma vs. çok çocuksu geldi bana.. elinin altında da kalınca pek bir anlamı kalmıcak zaten..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
azun 8 yıl
bizzat kullaniyorum ilk 6 tus son derece rahat kullanisli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 8 yıl
Çok etkileyici tasarım..
Ama 80dolardan bulmak imkansız olur TRde naga 105$ + devlet baba haracı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leech 8 yıl
Yazın ellerinde ki sıcaklığına dikkat etsin alanlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Pulse Smartpen bir kalemden çok daha fazlası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim