Razer'dan MMO oyuncuları için iki yeni fare: Naga Maelstrom ve Naga Molten

Naga Maelstrom

Oyunculara özel çevre birimleri üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan Razer, popüler oyuncu faresi Naga'nın iki yeni özelleştirilmiş versiyonunu hazırladı. MMO oyuncuları için geliştirilen Naga Maelstrom ve Naga Molten isimli fareler, standart modele göre tasarımdaki farklı çizgileri ve aydınlatma sistemleriyle farklılık yaratıyorlar.

Modeline göre Mavi ve Kırmızı aydınlatma özelliğine sahip olan yeni farelerin her ikisi de 116 x 69 x 41.6 mm boyutlarında olup, 5600 DPI çözünürlüğünde lazer sensör kullanıyorlar. Tepki süresi 1ms olan yeni farelerde, Zero-acoustic adı verilen ultra-kaygan teflon ayaklara yer veriliyor ve her ikisinde de standart butonlara ek olarak 12 adet özelleştirilebilir buton bulunuyor.

Kablolu tasarıma sahip olan ve bilgisayar bağlantısını USB ara birimi üzerinden gerçekleştiren Naga Maelstrom ve Naga Molten, 79.99$ seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunuluyorlar.

Naga Molten