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    RDNA 2 mimarili kartlar bu yıl geliyor

    AMD’nin finansal verilerini paylaştığı konferansta soruları yanıtlayan Lisa SU önemli bir detayı paylaştı. Görünüşe göre yeni kartlar yolda.
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    Metehan Göktaş
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    RDNA 2 mimarili kartlar bu yıl geliyor
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    AMD’nin başarılı CEO’su Lisa SU yıllar sonra firmayı işlemci pazarına döndürmeyi başardığı gibi firmanın GPU kanadında da rekabetçi çözümler üretmesinde pay sahibi isimlerden. Yönetici isme yöneltilen sorular önemli bir detayı da açığa çıkardı.

    RDNA2 mimarili kartlar bu yıl geliyor

    Lisa SU’nun cevabına göre AMD’nin RDNA mimarisinin ikinci neslini barındıracak kartları bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek. RDNA2 veya RDNA+ ismi üzerinde durulurken yonganın ismi henüz netlik kazanmış değil.

    Ayrıca Bkz. "PNY pasif soğutmalı Quadro RTX 6000 ve RTX 8000’i duyurdu"

    Diğer taraftan AMD’nin yeni yongalarının TSMC’nin 7 nm EUV sürecinden geçmesi bekleniyor. Son olarak tüm ailenin yenileceğine yer verilmesi RX 5500 XT’den RX 5700 XT’ye tüm modellerin yerini haleflerine bırakacağını işaret ediyor.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    001ATB 5 dk.
    Nvidia almaktansa bu kartları beklemek doğru bir hareket olur
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