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    Realme 10 Pro Plus 5G, sertifika sitelerinde göründü: Neler sunacak?

    Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen Realme 10 serisinden yeni detaylar sızdırıldı. Serinin tepe modeli Çin Kalite Sertifikasyonu (CQC) veri tabanında görüntülendi.
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    Realme 10 Pro+ 5G, sertifika sitelerinde göründü: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, önümüzdeki haftalarda Realme 10 serisini tanıtmayı planlıyor. Yaklaşan serinin ilk aşamada Realme 10 ve Realme 10 Pro+ 5G olmak üzere iki modelden oluşması beklenirken, tepe model sertifika sitelerinde görünmeye başladı.

    Realme 10 Pro Plus 5G neler sunacak?

    Bildirilenlere göre bu ayın başlarında RMX3686 model numarası ile Tayland’ın NBTC veri tabanında onaylanan Realme 10 Pro Plus 5G, şimdi de Çin Kalite Sertifikasyonu (CQC) veri tabanında görüntülendi. Bununla birlikte yeni telefonun selefi ile aynı 4.890 mAh nominal pil kapasitene sahip olacağı onaylandı.

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Realme 10 Pro Plus 5G, yüksek yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran ve MediaTek imzalı Dimensity 1080 yonga seti tarafından desteklenecek. Yeni akıllı telefonun henüz tüm ayrıntıları bilinmiyor olsa da Hyperspace, Dark Matter ve Nebula Blue renk seçenekleri ve 6GB + 128GB, 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB olmak üzere üç konfigürasyonda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    slamdunk393 3 gün önce

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