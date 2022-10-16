Pixel 7 Pro'da yeni bir sorun ortaya çıktı: Aşırı pil tüketiyor!

Pixel 7 Pro'nun ekranı ciddi şekilde pil tüketiyor
Bildirilenlere göre XDA editörlerinden biri, Pixel 7 Pro'nun ekran parlaklığı arttırıldığında on beş dakika içerisinde bataryanın yüzde 10 oranında azaldığını keşfetti. Günümüzde pil tüketiminin ekranın parlaklığıyla artması normal olsa da, XDA'nın testleri Pixel 7 Pro ekranının yüksek parlaklık seviyelerinde diğer telefonlardan çok daha fazla güç tükettiğini gösteriyor.
Paylaşılan raporlar Pixel 7 Pro'nun güç tüketiminin 600 nit parlaklıkta 3.5 ile 4 Watt arasında olduğunu belirtiyor. Ancak 1500 nit'lik maksimum parlaklığa ulaşıldığında bu değer 6W'a kadar çıkıyor ve önemli bir pil tüketimine neden oluyor.
Kısa bir karşılaştırma yapacak olursak, 4W güç tüketimi ile Samsung Galaxy S22 Ultra 1000 nit, Pixel 6 Pro ise 800 nit parlaklığa ulaşıyor. Bu nedenle söz konusu sorunun yalnızca Pixel 7 Pro’da yaşandığını söyleyebiliriz. Google cephesinden henüz bir açıklama paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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