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    Pixel 7 Pro'da yeni bir sorun ortaya çıktı: Aşırı pil tüketiyor!

    Yakın zamanda piyasaya sürülen Pixel 7 Pro'da yeni bir sorun ortaya çıktı. Akıllı telefon yüksek parlaklıkta ciddi bir pil tüketimine neden oluyor. İşte detaylar
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    Pixel 7 Pro'da yeni bir sorun ortaya çıktı: Aşırı pil tüketiyor! Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modellerini piyasaya süren Google, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı. Serinin tepe modeli Pixel 7 Pro, DxOMark kamera sıralamasında zirvenin yeni lideri olurken, yeni keşfedilen bir sorun sebebiyle Google’ın başını ağrıtabilir.

    Pixel 7 Pro'nun ekranı ciddi şekilde pil tüketiyor

    Bildirilenlere göre XDA editörlerinden biri, Pixel 7 Pro'nun ekran parlaklığı arttırıldığında on beş dakika içerisinde bataryanın yüzde 10 oranında azaldığını keşfetti. Günümüzde pil tüketiminin ekranın parlaklığıyla artması normal olsa da, XDA'nın testleri Pixel 7 Pro ekranının yüksek parlaklık seviyelerinde diğer telefonlardan çok daha fazla güç tükettiğini gösteriyor.

    Paylaşılan raporlar Pixel 7 Pro'nun güç tüketiminin 600 nit parlaklıkta 3.5 ile 4 Watt arasında olduğunu belirtiyor. Ancak 1500 nit'lik maksimum parlaklığa ulaşıldığında bu değer 6W'a kadar çıkıyor ve önemli bir pil tüketimine neden oluyor.

    Kısa bir karşılaştırma yapacak olursak, 4W güç tüketimi ile Samsung Galaxy S22 Ultra 1000 nit, Pixel 6 Pro ise 800 nit parlaklığa ulaşıyor. Bu nedenle söz konusu sorunun yalnızca Pixel 7 Pro’da yaşandığını söyleyebiliriz. Google cephesinden henüz bir açıklama paylaşılmadı. 

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    slamdunk393 2 gün önce

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