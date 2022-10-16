Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modellerini piyasaya süren Google, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı. Serinin tepe modeli Pixel 7 Pro, DxOMark kamera sıralamasında zirvenin yeni lideri olurken, yeni keşfedilen bir sorun sebebiyle Google’ın başını ağrıtabilir.

Pixel 7 Pro'nun ekranı ciddi şekilde pil tüketiyor

Bildirilenlere göre XDA editörlerinden biri, Pixel 7 Pro'nun ekran parlaklığı arttırıldığında on beş dakika içerisinde bataryanın yüzde 10 oranında azaldığını keşfetti. Günümüzde pil tüketiminin ekranın parlaklığıyla artması normal olsa da, XDA'nın testleri Pixel 7 Pro ekranının yüksek parlaklık seviyelerinde diğer telefonlardan çok daha fazla güç tükettiğini gösteriyor.

Paylaşılan raporlar Pixel 7 Pro'nun güç tüketiminin 600 nit parlaklıkta 3.5 ile 4 Watt arasında olduğunu belirtiyor. Ancak 1500 nit'lik maksimum parlaklığa ulaşıldığında bu değer 6W'a kadar çıkıyor ve önemli bir pil tüketimine neden oluyor.

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Kısa bir karşılaştırma yapacak olursak, 4W güç tüketimi ile Samsung Galaxy S22 Ultra 1000 nit, Pixel 6 Pro ise 800 nit parlaklığa ulaşıyor. Bu nedenle söz konusu sorunun yalnızca Pixel 7 Pro’da yaşandığını söyleyebiliriz. Google cephesinden henüz bir açıklama paylaşılmadı.

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Pixel 7 Pro'da yeni bir sorun ortaya çıktı: Aşırı pil tüketiyor!