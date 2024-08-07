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    Lenovo’dan daha ufak ancak daha pratik bir oyun konsolu geliyor

    Legion Go konsoluyla oyun dünyasındaki taşları yerinden oynatan Lenovo, şimdilerde daha kompakt bir Legion Go modeli üzerinde çalışıyor. Peki yeni konsol hangi özelliklerle gelecek?

    Lenovo’dan daha ufak ancak daha pratik bir oyun konsolu geliyor Tam Boyutta Gör

    Lenovo, Legion Go oyun cihazları serisinde yeni bir modelin yolda olduğunu ima etti. Şirketin resmi internet sitesinde yapılan güncellemeler, yeni modelin daha kompakt bir boyuta sahip olacağını gösteriyor. Mevcut cihaz, 8.8 inçlik bir ekranla kullanıcılarına sunulurken, yeni modelin 7 inçlik daha küçük bir ekranla geleceği belirtiliyor. Bu, Lenovo'nun oyun severler için daha taşınabilir ve pratik bir seçenek sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

    Yeni konsol hangi özelliklerle gelecek?

    Lenovo'nun Legion Go serisi, piyasada yer alan ASUS ROG Ally X gibi popüler seçeneklere güçlü bir alternatif olarak kabul ediliyor. Şirket, bu seriyi daha da genişletmeyi planladığını ve daha kompakt bir modelle oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyacağını açıkladı. Yeni model, mevcut 8.8 inçlik versiyona göre daha küçük bir ekran sunarak kullanıcılarına hem oyun hem de multimedya içeriklerinde tatmin edici bir görsel deneyim vaat ediyor.

    Ayrıca, yeni cihazın özellikleri arasında bir HDMI portunun bulunacağı ve çift fanlı soğutma sistemi ile donatılacağı ifade ediliyor. Bu özellikler, mevcut modelde bulunmayan yenilikler olarak dikkat çekiyor. Lenovo, yeni modelin donanımında büyük bir değişiklik yapmayı planlamıyor. Mevcut modelde kullanılan AMD Ryzen Z1 Extreme işlemci ve RDNA grafik birimi gibi bileşenlerin korunması bekleniyor.

    Yeni Legion Go modelinin diğer teknik detayları henüz netleşmiş değil, ancak mevcut modelin donanımıyla uyumlu olacağı düşünülüyor. Mevcut modelde 16GB LPDDR5X RAM, 1TB'a kadar PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD depolama ve 2 hücreli 49.2WHr batarya bulunuyor. Ayrıca, kontrol cihazında ek bir 900 mAh batarya yer alıyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise USB-C 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0, WiFi 6E ve Bluetooth 5.1 gibi modern teknolojiler mevcut.

    Lenovo'nun yeni Legion Go modeli, daha küçük boyutuna rağmen performanstan ödün vermeden kullanıcılarına güçlü bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Şirketin bu yeni modelle birlikte taşınabilir oyun konsolları pazarında rekabeti artıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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