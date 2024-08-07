Lenovo’dan daha ufak ancak daha pratik bir oyun konsolu geliyor

Tam Boyutta Gör

Lenovo, Legion Go oyun cihazları serisinde yeni bir modelin yolda olduğunu ima etti. Şirketin resmi internet sitesinde yapılan güncellemeler, yeni modelin daha kompakt bir boyuta sahip olacağını gösteriyor. Mevcut cihaz, 8.8 inçlik bir ekranla kullanıcılarına sunulurken, yeni modelin 7 inçlik daha küçük bir ekranla geleceği belirtiliyor. Bu, Lenovo'nun oyun severler için daha taşınabilir ve pratik bir seçenek sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

Yeni konsol hangi özelliklerle gelecek?

Lenovo'nun Legion Go serisi, piyasada yer alan ASUS ROG Ally X gibi popüler seçeneklere güçlü bir alternatif olarak kabul ediliyor. Şirket, bu seriyi daha da genişletmeyi planladığını ve daha kompakt bir modelle oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyacağını açıkladı. Yeni model, mevcut 8.8 inçlik versiyona göre daha küçük bir ekran sunarak kullanıcılarına hem oyun hem de multimedya içeriklerinde tatmin edici bir görsel deneyim vaat ediyor.

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Ayrıca, yeni cihazın özellikleri arasında bir HDMI portunun bulunacağı ve çift fanlı soğutma sistemi ile donatılacağı ifade ediliyor. Bu özellikler, mevcut modelde bulunmayan yenilikler olarak dikkat çekiyor. Lenovo, yeni modelin donanımında büyük bir değişiklik yapmayı planlamıyor. Mevcut modelde kullanılan AMD Ryzen Z1 Extreme işlemci ve RDNA grafik birimi gibi bileşenlerin korunması bekleniyor.

Yeni Legion Go modelinin diğer teknik detayları henüz netleşmiş değil, ancak mevcut modelin donanımıyla uyumlu olacağı düşünülüyor. Mevcut modelde 16GB LPDDR5X RAM, 1TB'a kadar PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD depolama ve 2 hücreli 49.2WHr batarya bulunuyor. Ayrıca, kontrol cihazında ek bir 900 mAh batarya yer alıyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise USB-C 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0, WiFi 6E ve Bluetooth 5.1 gibi modern teknolojiler mevcut.

Lenovo'nun yeni Legion Go modeli, daha küçük boyutuna rağmen performanstan ödün vermeden kullanıcılarına güçlü bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Şirketin bu yeni modelle birlikte taşınabilir oyun konsolları pazarında rekabeti artıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

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