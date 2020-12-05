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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Buds Air 2 için geri sayım başladı

    Realme kablosuz kulaklık ailesini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. FCC sertifikasyon sürecini geride bırakan Realme Buds Air 2 ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.
    2 hf.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme Buds Air 2 için geri sayım başladı
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    RMA2003 model numaralı Realme Buds Air 2, ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylandı. Bu da kablosuz kulaklığın çok yakında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

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    FCC sertifikası tarafından sağlanan verilere göre şarj kutusu 400 mAh'lik bataryaya sahip. Kulaklıkların pil kapasitesi konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

    Realme Buds Air 2 için geri sayım başladı
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    Esas gelişim ses kalitesinde olacak

    Bununla birlikte oval tasarımlı şarj kutusunun taslak çizimi de ortaya çıktı. Kablosuz kulaklıkların ise herhangi bir görüntüsü yok. Realme'nin kulaklıkların tasarımını değiştirmeyeceği düşünülüyor.

    Realme Buds Air 2 için geri sayım başladı
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    Yeni modeldeki en önemli gelişme ses kalitesi konusunda olacak. Ek olarak Bluetooth 5.1 desteği de bekleniyor. Realme Buds Air 2'nin düşük de olsa aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine sahip olma ihtimali de var.



    https://www.91mobiles.com/hub/realme-buds-air-2-fcc-certification/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telefonları (özellikle 5i)berbat .müşteri hizmetleri felaket .uzak durun lutfen
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bildiğin apple kullaklığı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Ben de onu diyecektim, airpods2’den ne farkı var, tasarımı değişselermiş
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