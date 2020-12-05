Realme Buds Air 2 için geri sayım başladı

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RMA2003 model numaralı Realme Buds Air 2, ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylandı. Bu da kablosuz kulaklığın çok yakında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

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FCC sertifikası tarafından sağlanan verilere göre şarj kutusu 400 mAh'lik bataryaya sahip. Kulaklıkların pil kapasitesi konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Esas gelişim ses kalitesinde olacak

Bununla birlikte oval tasarımlı şarj kutusunun taslak çizimi de ortaya çıktı. Kablosuz kulaklıkların ise herhangi bir görüntüsü yok. Realme'nin kulaklıkların tasarımını değiştirmeyeceği düşünülüyor.

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Yeni modeldeki en önemli gelişme ses kalitesi konusunda olacak. Ek olarak Bluetooth 5.1 desteği de bekleniyor. Realme Buds Air 2'nin düşük de olsa aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine sahip olma ihtimali de var.

https://www.91mobiles.com/hub/realme-buds-air-2-fcc-certification/

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