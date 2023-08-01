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    Samsung Galaxy Tab S9 FE+ yakında geliyor: FCC sertifikası aldı

    Geçtiğimiz hafta üst yeni üst düzey tabletlerini piyasaya süren Samsung şimdi de yeni bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy Tab S9 FE+ adı altında sunulacak cihaz FCC sertifikası aldı.
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    Samsung Galaxy Tab S9 FE+ yakında geliyor: FCC sertifikası aldı Tam Boyutta Gör

    Samsung geçtiğimiz hafta Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra'yı tanıtmıştı. Güney Koreli şirket şimdi bir tablet daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bir süredir sıklıkla gündeme gelen Galaxy Tab S9 FE+ isimli modelden bahsediyoruz.

    Tablet, Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylandı. Bu da çıkışının çok yakın olduğunu gösteriyor. Sertifika belgelerine göre cihaz Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 ile gelecek. Buna ek olarak çift arka kameraya sahip olacak.

    Samsung Galaxy Tab S9 FE+ yakında geliyor: FCC sertifikası aldı Tam Boyutta Gör

    Galaxy Tab S9 FE+ hakkında bilinenler

    Galaxy Tab S9 FE+, Wi-Fi destekli ve Wi-Fi + 5G özellikli olmak üzere iki versiyon olarak sunulacak. FCC veritabanında cihazla ilgili başka bir ayrıntı yer almıyor. Ancak daha önceki sızıntılar tabletle ilgili bazı detayları ortaya çıkarmıştı.

    Samsung Galaxy Tab S9 FE+ yakında geliyor: FCC sertifikası aldı Tam Boyutta Gör

    Galaxy Tab S9 FE+ için 12.4 inç ekran ve Exynos 1380 işlemci konuşuluyor. Ayrıca stereo hoparlörler, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve S Pen içereceğine dair bilgiler de var. Tabletle ilgili ayrıntılar bunlarla sınırlı. İlerleyen günlerde daha fazla şey öğrenme şansımız olacak.

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