Samsung Galaxy Tab S9 FE+ yakında geliyor: FCC sertifikası aldı

Samsung geçtiğimiz hafta Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra'yı tanıtmıştı. Güney Koreli şirket şimdi bir tablet daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bir süredir sıklıkla gündeme gelen Galaxy Tab S9 FE+ isimli modelden bahsediyoruz.
Tablet, Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylandı. Bu da çıkışının çok yakın olduğunu gösteriyor. Sertifika belgelerine göre cihaz Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 ile gelecek. Buna ek olarak çift arka kameraya sahip olacak.
Galaxy Tab S9 FE+ hakkında bilinenler
Galaxy Tab S9 FE+, Wi-Fi destekli ve Wi-Fi + 5G özellikli olmak üzere iki versiyon olarak sunulacak. FCC veritabanında cihazla ilgili başka bir ayrıntı yer almıyor. Ancak daha önceki sızıntılar tabletle ilgili bazı detayları ortaya çıkarmıştı.
Galaxy Tab S9 FE+ için 12.4 inç ekran ve Exynos 1380 işlemci konuşuluyor. Ayrıca stereo hoparlörler, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve S Pen içereceğine dair bilgiler de var. Tabletle ilgili ayrıntılar bunlarla sınırlı. İlerleyen günlerde daha fazla şey öğrenme şansımız olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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