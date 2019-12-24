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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD radarına giren TikTok, merkezini Çin dışına taşımayı planlıyor

    ABD tarafından güvenlik tehlikesi oluşturmakla suçlanan son dönemin en popüler mobil uygulamalarından TikTok, yaptırımlara maruz kalmamak için Çin'den çıkmaya karar verdi.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD radarına giren TikTok, merkezini Çin dışına taşımayı planlıyor
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    Hızlı bir yükseliş trendinin ardından dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından bir haline gelen TikTok için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. ABD tarafından güvenlik tehlikesi oluşturduğu gerekçesiyle büyüteç altına alınan uygulamanın yapımcı şirketi, merkezini Çin dışına taşıyacak.

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    Yeni merkez Singapur olabilir

    Çin merkezli ByteDance adlı şirket tarafından geliştirilen TikTok, ülkemizde de milyonlarca kullanıcıya sahip. Uygulamanın Çin'den çıkması ise başta ABD olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız eden bir durum. Zira geçtiğimiz günlerde güvenlik tehdidi oluşturabileceği için uygulamanın, ABD Donanması'nda kullanılması yasaklanmıştı. Durumun daha ileri bir seviyelere ulaşmasını istemeyen ByteDance ise alternatif çözüm üretmek istiyor.

    ABD radarına giren TikTok, merkezini Çin dışına taşımayı planlıyor
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    Bloomberg'in raporuna göre TikTok, Kasım ayında Çin'deki faaliyetlerini ayırmaya başladı. Bu da şirket merkezini Çin dışına taşıma planının bir parçası olarak gösteriliyor. TikTok'un ABD operasyonlarını yürüten ofisi Los Angeles şehrinde olsa da şirket ABD'ye taşınmayacak. Yeni merkezin büyük bir ihtimalle Singapur'da olması bekleniyor ancak listede Londra ve Dublin de var.. ByteDance'ın bu hamleyi yapmasının en büyük sebebi olarak ise TikTok uygulamasının ABD'de tamamen yasaklanma ihtimalinin olması olarak gösteriliyor.



    https://www.wsj.com/articles/tiktok-searches-for-global-headquarters-outside-of-china-11577097150 Yorum Yaz
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