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    Realme çok yakında ilk kulak üstü kulaklık modelini satışa sunacak

    Çinli teknoloji şirketi Realme, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni kulaklık modelinde artık sona geldi. İşte TechLife Studio H1 isimli yeni kulaklığa dair merak edilen her şey.

    Realme çok yakında ilk kulak üstü kulaklığını satışa sunacak Tam Boyutta Gör

    Realme, 15 Ekim'de iki yeni ürünle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, P1 Speed 5G telefonunu ve aynı zamanda TechLife Studio H1 adını verdiği ilk kulaklık modelini tanıtacak. TechLife Studio H1 kulaklıkları, kullanıcılarına yüksek kaliteli ses deneyimi sunmayı hedefliyor. 40mm geniş PET diyaframı sayesinde zengin ve sürükleyici bir ses sağlarken, Hi-Res LDAC sertifikasıyla ses kalitesini en üst düzeye çıkarıyor. Ayrıca, 360 derecelik Uzamsal Ses efektleri ile çevresel bir ses deneyimi sunarak, kullanıcıların müziği her açıdan hissetmesini mümkün kılıyor.

    Kulaklıkların bir diğer dikkat çekici özelliği ise 43dB'ye kadar Hibrit Gürültü Engelleme kapasitesi. Bu sayede, arka plan gürültüsünü etkin bir şekilde azaltarak kullanıcıların dikkatini dağıtacak unsurları en aza indiriyor. Konfor açısından da öne çıkan TechLife Studio H1, mat metal kaplaması ve ayarlanabilir baş bandıyla şık bir görünüm sunuyor. Katlanabilir metal şaftı sayesinde taşınması oldukça kolay olan bu kulaklıklar, hafızalı sünger pedleri ile uzun süreli kullanımlarda dahi rahatlık sağlıyor.

    Realme, TechLife Studio H1’in tek şarjla 70 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtiyor, böylece kullanıcılar sık sık şarj etme derdi olmadan müziğin keyfini çıkarabiliyor. Kulaklıklar Midnight Magic, Ivory Beats ve Crimson Beats gibi çeşitli renk seçenekleriyle beğeniye sunulacak. Ürünle ilgili satış tarihleri henüz netleşmemiş olsa da, bazı platformlarda 21 Ekim'den itibaren satışa sunulacağına dair bilgiler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 19 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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