Realme çok yakında ilk kulak üstü kulaklık modelini satışa sunacak

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Realme, 15 Ekim'de iki yeni ürünle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, P1 Speed 5G telefonunu ve aynı zamanda TechLife Studio H1 adını verdiği ilk kulaklık modelini tanıtacak. TechLife Studio H1 kulaklıkları, kullanıcılarına yüksek kaliteli ses deneyimi sunmayı hedefliyor. 40mm geniş PET diyaframı sayesinde zengin ve sürükleyici bir ses sağlarken, Hi-Res LDAC sertifikasıyla ses kalitesini en üst düzeye çıkarıyor. Ayrıca, 360 derecelik Uzamsal Ses efektleri ile çevresel bir ses deneyimi sunarak, kullanıcıların müziği her açıdan hissetmesini mümkün kılıyor.

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Kulaklıkların bir diğer dikkat çekici özelliği ise 43dB'ye kadar Hibrit Gürültü Engelleme kapasitesi. Bu sayede, arka plan gürültüsünü etkin bir şekilde azaltarak kullanıcıların dikkatini dağıtacak unsurları en aza indiriyor. Konfor açısından da öne çıkan TechLife Studio H1, mat metal kaplaması ve ayarlanabilir baş bandıyla şık bir görünüm sunuyor. Katlanabilir metal şaftı sayesinde taşınması oldukça kolay olan bu kulaklıklar, hafızalı sünger pedleri ile uzun süreli kullanımlarda dahi rahatlık sağlıyor.

Realme, TechLife Studio H1’in tek şarjla 70 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtiyor, böylece kullanıcılar sık sık şarj etme derdi olmadan müziğin keyfini çıkarabiliyor. Kulaklıklar Midnight Magic, Ivory Beats ve Crimson Beats gibi çeşitli renk seçenekleriyle beğeniye sunulacak. Ürünle ilgili satış tarihleri henüz netleşmemiş olsa da, bazı platformlarda 21 Ekim'den itibaren satışa sunulacağına dair bilgiler yer alıyor.

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Realme çok yakında ilk kulak üstü kulaklığını satışa sunacak