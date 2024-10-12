Realme çok yakında ilk kulak üstü kulaklık modelini satışa sunacak

Realme, 15 Ekim'de iki yeni ürünle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, P1 Speed 5G telefonunu ve aynı zamanda TechLife Studio H1 adını verdiği ilk kulaklık modelini tanıtacak. TechLife Studio H1 kulaklıkları, kullanıcılarına yüksek kaliteli ses deneyimi sunmayı hedefliyor. 40mm geniş PET diyaframı sayesinde zengin ve sürükleyici bir ses sağlarken, Hi-Res LDAC sertifikasıyla ses kalitesini en üst düzeye çıkarıyor. Ayrıca, 360 derecelik Uzamsal Ses efektleri ile çevresel bir ses deneyimi sunarak, kullanıcıların müziği her açıdan hissetmesini mümkün kılıyor.
Kulaklıkların bir diğer dikkat çekici özelliği ise 43dB'ye kadar Hibrit Gürültü Engelleme kapasitesi. Bu sayede, arka plan gürültüsünü etkin bir şekilde azaltarak kullanıcıların dikkatini dağıtacak unsurları en aza indiriyor. Konfor açısından da öne çıkan TechLife Studio H1, mat metal kaplaması ve ayarlanabilir baş bandıyla şık bir görünüm sunuyor. Katlanabilir metal şaftı sayesinde taşınması oldukça kolay olan bu kulaklıklar, hafızalı sünger pedleri ile uzun süreli kullanımlarda dahi rahatlık sağlıyor.
Realme, TechLife Studio H1’in tek şarjla 70 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtiyor, böylece kullanıcılar sık sık şarj etme derdi olmadan müziğin keyfini çıkarabiliyor. Kulaklıklar Midnight Magic, Ivory Beats ve Crimson Beats gibi çeşitli renk seçenekleriyle beğeniye sunulacak. Ürünle ilgili satış tarihleri henüz netleşmemiş olsa da, bazı platformlarda 21 Ekim'den itibaren satışa sunulacağına dair bilgiler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...