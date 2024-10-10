Xiaomi’nin ilk “Ultra” isimli tableti geliyor

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Xiaomi’nin yeni Pad 7 serisinin bu ay içinde Çin’de tanıtılması bekleniyor ve bu serinin başlangıcını Pad 7 ve Pad 7 Pro modelleri oluşturacak gibi görünüyor. Pad 7 Pro'nun Xiaomi’nin ilk OLED ekranlı tableti olabileceği söyleniyor, ancak bu cihazın tam performans odaklı bir model olmayacağı da belirtiliyor. Cihazda muhtemelen orta segment amiral gemisi seviyesinde bir yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 veya Snapdragon 8s Gen 3 kullanılması öngörülüyor.

Yeni bir iddiaya göre Xiaomi, seriye daha üst segment bir seçenek olarak Pad 7 Ultra modelini de eklemeyi planlıyor. Bu model, performans odaklı kullanıcılar için gelişmiş özellikler sunabilir. Weibo’da Smart Pikachu kullanıcı adlı bir duyumcu, Xiaomi Pad 7 Ultra hakkında kısa bir bilgi verdi. Eğer bu bilgi doğruysa, Xiaomi’nin ilk kez bir tabletine "Ultra" etiketi ekleyeceği anlamına geliyor.

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Bununla birlikte, Redmi markası altında oyun odaklı bir tabletin de planlandığı konuşuluyor. Ancak, duyumcu bu cihazın detaylarına pek değinmedi. Xiaomi’nin "Ultra" ibaresini kullanması, Pad 7 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 3 veya yakında çıkması beklenen Snapdragon 8 Elite yonga seti ile gelebileceği ihtimalini artırıyor. Ayrıca, önceki raporlar Redmi oyun tabletinin de Snapdragon 8 serisi bir işlemci kullanacağını işaret ediyor.

Smart Pikachu’nun belirttiğine göre, hem Xiaomi Pad 7 Ultra hem de Redmi oyun tableti gelecek yılın başlarında piyasaya sürülecek. Öte yandan, Pad 7 ve Pad 7 Pro'nun Xiaomi 15 ve 15 Pro ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Xiaomi Pad 7 Ultra ve Redmi oyun tabletinin ise Xiaomi 15 Ultra ile birlikte erken 2024'te duyurulabileceği düşünülüyor. Bu aşamada, Xiaomi Pad 7 Ultra veya Redmi oyun tableti hakkında daha fazla bilgi mevcut değil, ancak önümüzdeki raporlarla daha çok detayın ortaya çıkması muhtemel.

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