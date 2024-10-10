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    Xiaomi’nin ilk “Ultra” isimli tableti geliyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni tablet serisi Pad 7 üzerinde çalışıyor. Gelen son bilgiler, bu seriye yeni bir ismin daha katılacağını ve isminin de “Ultra” olacağını gösteriyor.

    Xiaomi’nin ilk “Ultra” isimli tableti geliyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin yeni Pad 7 serisinin bu ay içinde Çin’de tanıtılması bekleniyor ve bu serinin başlangıcını Pad 7 ve Pad 7 Pro modelleri oluşturacak gibi görünüyor. Pad 7 Pro'nun Xiaomi’nin ilk OLED ekranlı tableti olabileceği söyleniyor, ancak bu cihazın tam performans odaklı bir model olmayacağı da belirtiliyor. Cihazda muhtemelen orta segment amiral gemisi seviyesinde bir yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 veya Snapdragon 8s Gen 3 kullanılması öngörülüyor.

    Yeni bir iddiaya göre Xiaomi, seriye daha üst segment bir seçenek olarak Pad 7 Ultra modelini de eklemeyi planlıyor. Bu model, performans odaklı kullanıcılar için gelişmiş özellikler sunabilir. Weibo’da Smart Pikachu kullanıcı adlı bir duyumcu, Xiaomi Pad 7 Ultra hakkında kısa bir bilgi verdi. Eğer bu bilgi doğruysa, Xiaomi’nin ilk kez bir tabletine "Ultra" etiketi ekleyeceği anlamına geliyor.

    Bununla birlikte, Redmi markası altında oyun odaklı bir tabletin de planlandığı konuşuluyor. Ancak, duyumcu bu cihazın detaylarına pek değinmedi. Xiaomi’nin "Ultra" ibaresini kullanması, Pad 7 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 3 veya yakında çıkması beklenen Snapdragon 8 Elite yonga seti ile gelebileceği ihtimalini artırıyor. Ayrıca, önceki raporlar Redmi oyun tabletinin de Snapdragon 8 serisi bir işlemci kullanacağını işaret ediyor.

    Smart Pikachu’nun belirttiğine göre, hem Xiaomi Pad 7 Ultra hem de Redmi oyun tableti gelecek yılın başlarında piyasaya sürülecek. Öte yandan, Pad 7 ve Pad 7 Pro'nun Xiaomi 15 ve 15 Pro ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Xiaomi Pad 7 Ultra ve Redmi oyun tabletinin ise Xiaomi 15 Ultra ile birlikte erken 2024'te duyurulabileceği düşünülüyor. Bu aşamada, Xiaomi Pad 7 Ultra veya Redmi oyun tableti hakkında daha fazla bilgi mevcut değil, ancak önümüzdeki raporlarla daha çok detayın ortaya çıkması muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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