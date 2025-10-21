Giriş
    Realme GT8 Pro amiral gemisi Ricoh dokunuşu ve devasa batarya ile geliyor

    Realme GT8 Pro amiral gemisinde 6.79 inçlik LTPO AMOLED 1440x3136 piksel ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti, 7000mAh kapasiteli batarya gibi özelliklerle geliyor.  

    Realme GT8 Pro Tam Boyutta Gör
    Ricoh ile ortaklığın ilk ürünü olan Realme GT8 Pro amiral gemisi dikkat çekici kamera algoritmalarının yanı sıra değiştirilebilir kamera kapakları ve devasa batarya yanında oldukça ince kasa profili ile geliyor. 

    Realme GT8 Pro çok iddialı

    Realme GT8 Pro amiral gemisi akıllı telefon modeli pazardaki rakiplerine adeta ders veriyor. Yüksek verimlilik odaklı ekran 144Hz tazeleme hızı sunarken pik zamanlarda parlaklık seviyesi 4000 nit oluyor. Dolby Vision ile desteklenen ekran 1 milyar renk yelpazesine sahip.

    Samsung ISOCELL HP5 periskop sensör 200MP çözünürlüğünde ve 3x yakınlaştırma yapabiliyor. Çift eksenli OIS ile dengelenen sensör, faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip. Beraberinde 50MP OIS geniş sensör ve 50MP ultra geniş sensör yer alıyor. Kamera kombinasyonu 8K 30fps video kaydı yapabiliyor. 

    Realme GT8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Ricoh dokunuşu

    Optimizasyon tarafında ise Ricoh devreye giriyor. Özel algoritma aşırı keskinleşme, aşırı pozlama ve lekelerin önüne geçiyor. HDR-10 ve ultra hassas HDR ile desteklenmiş RAW seviyede fotoğraf işleme de sunuluyor. Ayrıca Ricoh’un 5 farklı ikonik fotoğraf tonu da kamera uygulamasına eklenmiş. 

    Diğer bir dikkat çekici özellik ise kamera adasının koruma kapağının değiştirilebilir olması. Kullanıcılar ister opsiyonel kapaklardan seçim yapabilecek isterse de firma tarafından sağlanan 3D şablon ile kendi kapaklarını da yazdırabilecekler. 

    İki hücreli bir bataryaya sahip olan telefon, yüksek kapasiteye rağmen 8.2mm gibi etkileyici bir kalınlık değerine sahip. Ayrıca 50W kablosuz hızlı şarj da sunuluyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, çift hoparlör, IP69 dayanıklılık sertifikası diğer özellikleri arasında. 

    Realme GT8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Realme GT8 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.79 inçlik LTPO AMOLED 1440x3136 piksel 
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 
    • RAM: 12GB/16GB LPDDR5X 
    • Depolama: 256GB/512GB/1TB UFS 4.1
    • Arka kamera: 200MP+50MP+50MP
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 7000mAh, 120W hızlı şarj

    Realme GT8 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    • Realme GT8 Pro 12GB/256GB - CNY 3,999 (562$)
    • Realme GT8 Pro 16GB/512GB - CNY 4,299 (604$)
    • Realme GT8 Pro 12GB/512GB - CNY 4,499(632$)
    • Realme GT8 Pro 16GB/512GB - CNY 4,699 (660$)
    • Realme GT8 Pro 16GB/1TB      - CNY 5,199 (730$)

    Realme GT8 Pro amiral gemisi için Çin’de ön siparişler başladı. Global pazarda fiyatların bir miktar daha yukarı tırmanması bekleniyor. 


