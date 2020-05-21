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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme'nin yeni kablosuz kulaklığı Buds Q, ilk görüntüleriyle karşımızda

    Realme yeni kablosuz kulaklığını önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Realme Buds Q adı altında piyasya sürülmesi beklenen cihazın ilk görüntüleri paylaşıldı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme, sosyal medya hesabı aracılığıyla önümüzdeki hafta tanıtılacak yeni tam kablosuz kulaklığının ilk resmi görüntülerini paylaştı.

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    RMA215 model numarasına sahip cihaz geçtiğimiz günlerde bir sertifikasyon kurumu tarafından onaylanmıştı. Kablosuz kulaklığın Realme Buds Q adı altında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Tasarımı farklı

    Yeni kulaklığın tasarımında, ünlü Fransız tasarımcı Jose Levy'nin de imzası bulunuyor. Görünüşe bakılırsa, AirPods'a benzeyen Realme Buds Air'dan farklı bir tarzda karşımıza çıkacak.

    Çinli şirket Buds Air isimli ilk kablosuz kulaklığını geçen yılın sonlarında tanıtmıştı. Ayrıca geliştirilme sürecinde olan Buds Air Neo isimli bir model daha var. Realme Buds Q ise 25 Mayıs'ta tanıtılacak.



    https://www.weibo.com/realmemobiles Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    WoLFLyCris12 (Mertcan Çakır) 3 sa.
    Sunu bileklik seklinde yapsalar sport olarak sunsalar daha iyi satar 😂 xiomi haylou samsung buds vs ayni yapiya sahip umarim samsung buds gibi filtre kisimlarini demir yapmazlar surekli servise gidip orayi degistirmeside var 😂
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    crashris (Mahmut Karaca) 3 sa.
    kulaklık tasarımını geçtim 2 küçük kulaklık için kare kutu nedir şunu uzun ince yapsanız ne olur yani? hayır ya da 7-8saat tek şarj sunsuz kutusuz taşıyalım
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 sa.
    Diş fırçası yedek başlığından farklı tasarımları görmek güzel.
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