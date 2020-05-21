Realme'nin yeni kablosuz kulaklığı Buds Q, ilk görüntüleriyle karşımızda

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Realme, sosyal medya hesabı aracılığıyla önümüzdeki hafta tanıtılacak yeni tam kablosuz kulaklığının ilk resmi görüntülerini paylaştı.

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RMA215 model numarasına sahip cihaz geçtiğimiz günlerde bir sertifikasyon kurumu tarafından onaylanmıştı. Kablosuz kulaklığın Realme Buds Q adı altında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Tasarımı farklı

Yeni kulaklığın tasarımında, ünlü Fransız tasarımcı Jose Levy'nin de imzası bulunuyor. Görünüşe bakılırsa, AirPods'a benzeyen Realme Buds Air'dan farklı bir tarzda karşımıza çıkacak.

Çinli şirket Buds Air isimli ilk kablosuz kulaklığını geçen yılın sonlarında tanıtmıştı. Ayrıca geliştirilme sürecinde olan Buds Air Neo isimli bir model daha var. Realme Buds Q ise 25 Mayıs'ta tanıtılacak.

https://www.weibo.com/realmemobiles

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