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    Realme 14T tanıtıldı: Giriş seviyesinde cazip alternatif

    Realme, yeni giriş seviyesi modeli Realme 14T'yi duyurdu. Uygun fiyatı, AMOLED ekranı ve 6000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor?

    Realme 14T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme, yeni giriş seviyesi modeli Realme 14T'yi duyurdu. MediaTek'in 5G destekli Dimensity 6300 yonga setinden güç alan telefon, AMOLED ekranı ve 6000 mAh bataryası ile uygun fiyatlı akıllı telefon arayan müşteriler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

    Realme 14T, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Panel, 2100 nit'e kadar yerel parlaklık seviyesine çıkabilirken, aynı zamanda gömülü optik bir parmak izi okuyucusu da içeriyor.

    Realme 14T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    8 GB RAM ile gelen cihaz, 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Telefon ayrıca IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık özelliğini barındırıyor.

    Kamera tarafında, 50 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan ikili bir kurulum yer alırken, ön tarafta 16 MP'lik selfie kamerası bizleri karşılıyor. 

    Realme 14T fiyatı

    Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile kutudan çıkan Realme 14T'nin 128 GB versiyonu 210 dolar, 256 GB versiyonu ise 234 dolar fiyattan 30 Nisan'da Hindistan'da satışa sunulacak. 

    Realme 14T özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz, 2100 nit pik parlaklık, AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 6300
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü
    • Ön kamera: 16 MP, f/2.4
    • Batarya: 6000 mAh, 45 W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 15, Realme UI 6.0
    • Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3
    • Boyut ve ağırlık: 163.2 x 75.7 x 8 mm, 196 g
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlörler, IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık
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