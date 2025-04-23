Dimensity 9400+'lı Realme GT7 tanıtıldı: 7200 mAh batarya!

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Tam Boyutta Gör Realme yeni orta seviye akıllı telefonu Realme GT7'yi tanıttı. MediaTek'in yeni Dimensity 9400+ işlemcisinden güç alan telefon, amiral gemisi özellikleri nispeten uygun fiyattan kullanıcılara sunuyor.

Realme GT7, 6,8 inç büyüklüğünde ve 144 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla geliyor. 1800 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabilen ekran, 10 bit renk HDR desteğini de barındırıyor.

Telefon, 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM'in yanında 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneklerine sahip.

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Telefonun en dikkat çekici taraflarından biri, arka kapakta grafen fiberglass füzyon teknolojisinin kullanılması. Isı iletkenliğini arttıran bu kapak ve endüstrinin en büyük buhar odası sistemi ile birlikte telefon ısıyı kolayca dağıtarak performansını uzun süre koruyabiliyor.

Realme GT7, OIS destekli 50 MP Sony IMX896 ana kamera, 8 MP OmniVision OV08D10 ultra geniş açı kamera kurulumuyla geliyor. Ana kamera, 4K'da 60 fps video kaydını destekliyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir kamera yer alıyor.

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Realme GT7 fiyatı

Realme GT7, arka için manyetik bir soğutucu ve Realme Buds T200 Lite kulaklık hediyesiyle Çin'de satışa sunulmuş durumda. Fiyatlar ise şu şekilde:

12GB/256GB: 364 dolar

16GB/256GB: 406 dolar

12GB/512GB: 420 dolar

16GB/512GB: 462 dolar

16GB/1TB: 532 dolar

Realme GT7 özellikleri

Ekran : 6.8 inç, 1080 x 2400 piksel, 144 Hz, 1800 nit parlaklık, AMOLED

: 6.8 inç, 1080 x 2400 piksel, 144 Hz, 1800 nit parlaklık, AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 9400+

: Mediatek Dimensity 9400+ Bellek : 12 GB / 16 GB RAM

: 12 GB / 16 GB RAM Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 4.0

: 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 4.0 Arka kamera : 50 MP, f/1.8 ana kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı

: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı Ön kamera : 16 MP, f/2.4

: 16 MP, f/2.4 Batarya : 7200 mAh, 100 W hızlı şarj

: 7200 mAh, 100 W hızlı şarj Yazılım : Android 15, Realme UI 6.0

: Android 15, Realme UI 6.0 Bağlanabilirlik : 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyut ve ağırlık : 162,4 x 76 x 8,3 mm, 203 g

: 162,4 x 76 x 8,3 mm, 203 g Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), stereo hoparlörler, IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık

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