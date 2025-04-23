Dimensity 9400+'lı Realme GT7 tanıtıldı: 7200 mAh batarya!

Realme GT7, 6,8 inç büyüklüğünde ve 144 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla geliyor. 1800 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabilen ekran, 10 bit renk HDR desteğini de barındırıyor.
Telefon, 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM'in yanında 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneklerine sahip.
Telefonun en dikkat çekici taraflarından biri, arka kapakta grafen fiberglass füzyon teknolojisinin kullanılması. Isı iletkenliğini arttıran bu kapak ve endüstrinin en büyük buhar odası sistemi ile birlikte telefon ısıyı kolayca dağıtarak performansını uzun süre koruyabiliyor.
Realme GT7, OIS destekli 50 MP Sony IMX896 ana kamera, 8 MP OmniVision OV08D10 ultra geniş açı kamera kurulumuyla geliyor. Ana kamera, 4K'da 60 fps video kaydını destekliyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir kamera yer alıyor.
Realme GT7 fiyatı
Realme GT7, arka için manyetik bir soğutucu ve Realme Buds T200 Lite kulaklık hediyesiyle Çin'de satışa sunulmuş durumda. Fiyatlar ise şu şekilde:
- 12GB/256GB: 364 dolar
- 16GB/256GB: 406 dolar
- 12GB/512GB: 420 dolar
- 16GB/512GB: 462 dolar
- 16GB/1TB: 532 dolar
Realme GT7 özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, 1080 x 2400 piksel, 144 Hz, 1800 nit parlaklık, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 9400+
- Bellek: 12 GB / 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 4.0
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı
- Ön kamera: 16 MP, f/2.4
- Batarya: 7200 mAh, 100 W hızlı şarj
- Yazılım: Android 15, Realme UI 6.0
- Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
- Boyut ve ağırlık: 162,4 x 76 x 8,3 mm, 203 g
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), stereo hoparlörler, IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
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