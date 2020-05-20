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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X3 SuperZoom'un tanıtım tarihi resmen açıklandı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme'nin, 60x yakınlaştırma özelliği ile geleceği açıklanan yeni akıllı telefon modeli Realme X3 SuperZoom'un hangi tarihte tanıtılacağı belli oldu.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme X3 SuperZoom'un tanıtım tarihi resmen açıklandı
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    Çin merkezli teknoloji üreticilerinden Realme nihayet 60x yakınlaştırma özelliği ile adından söz ettirecek Realme X3 SuperZoom'u 26 Mayıs tarihinde tanıtacağını duyurdu.

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    Kamera yetenekleri ile konuşulacak

    Geçtiğimiz günlerde Realme'nin Hindistan başkanı Madhav Seth, cihazla çekilmiş olan etkileyici bir Samanyolu fotoğrafı paylaşmıştı. Realme X3 SuperZoom'un 60x'e kadar yakınlaştırma sunmak için 13MP periskop lensi kullandığı söyleniyor. Ayrıca cihaz, benzer segmentteki akıllı telefonlarla benzerlik gösteren 64MP'lik bir ana kamera ile gelebilir. Snapdragon 8 serisi bir yonga seti ile güçlendirilen Realme X3 SuperZoom'un muhtemelen  Snapdragon 855+ işlemci ile piyasaya sürülmesi muhtemel diyebiliriz.

    Realme X3 SuperZoom'un tanıtım tarihi resmen açıklandı
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    Realme X3 SuperZoom, 26 Mayıs'ta resmi hale gelmeden önce önümüzdeki günlerde akıllı telefon hakkında daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkacağını söylemek mümkün. Diğer özellikleri arasında 12GB RAM, 30W hızlı şarj destekli 4.200mAh pil bulunan cihazın fiyatlandırması konusunda şimdilik bir bilgi yer almıyor.



    https://twitter.com/realmeeurope/status/1262678228889632778 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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