Realme X3 SuperZoom'un tanıtım tarihi resmen açıklandı

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Çin merkezli teknoloji üreticilerinden Realme nihayet 60x yakınlaştırma özelliği ile adından söz ettirecek Realme X3 SuperZoom'u 26 Mayıs tarihinde tanıtacağını duyurdu.

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Kamera yetenekleri ile konuşulacak

Geçtiğimiz günlerde Realme'nin Hindistan başkanı Madhav Seth, cihazla çekilmiş olan etkileyici bir Samanyolu fotoğrafı paylaşmıştı. Realme X3 SuperZoom'un 60x'e kadar yakınlaştırma sunmak için 13MP periskop lensi kullandığı söyleniyor. Ayrıca cihaz, benzer segmentteki akıllı telefonlarla benzerlik gösteren 64MP'lik bir ana kamera ile gelebilir. Snapdragon 8 serisi bir yonga seti ile güçlendirilen Realme X3 SuperZoom'un muhtemelen Snapdragon 855+ işlemci ile piyasaya sürülmesi muhtemel diyebiliriz.

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Realme X3 SuperZoom, 26 Mayıs'ta resmi hale gelmeden önce önümüzdeki günlerde akıllı telefon hakkında daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkacağını söylemek mümkün. Diğer özellikleri arasında 12GB RAM, 30W hızlı şarj destekli 4.200mAh pil bulunan cihazın fiyatlandırması konusunda şimdilik bir bilgi yer almıyor.

https://twitter.com/realmeeurope/status/1262678228889632778

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