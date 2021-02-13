Realme oyuncu aksesuarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi Realme, ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Çinli şirket Narzo markası altında piyasaya süreceği oyuncu aksesuarlarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Ayrıca Bkz. "Microsoft sonunda Microsoft Defender'daki 12 yıllık güvenlik açığını kapattı"

Görünüşe bakılırsa firma çok yakında şık bir mousepad ve oyuncu faresi çıkaracak. Hatırlarsanız daha önce Realme'nin ilk oyun odaklı dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlandığı bildirilmişti. Şirketin yakında satışa çıkaracağı aksesuarlar bu söylentileri doğruluyor.

Tam Boyutta Gör

Fotoğrafa gizemli bir aksesuar var

Fotoğrafta gösterilen üçüncü cihaz bazı soruları da beraberinde getirdi. Aksesuar ilk bakışta bir çeşit uzaktan kumandaya benziyor. Ancak henüz tam olarak ne olduğu belli değil. Realme oyuncu aksesuarlarını muhtemelen Narzo 30 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte duyuracak.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1360144553588658182

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.