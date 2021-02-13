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    Realme oyuncu aksesuarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Realme, Narzo markası altında piyasaya sürmeye hazırlandığı oyuncu aksesuarlarını gösteren bir fotoğraf yayınladı. Yeni ürünler arasında gizemli bir aksesuar da var.
    13 Şubat 2021, 21:00 (4 gün)
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme oyuncu aksesuarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi Realme, ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Çinli şirket Narzo markası altında piyasaya süreceği oyuncu aksesuarlarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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    Görünüşe bakılırsa firma çok yakında şık bir mousepad ve oyuncu faresi çıkaracak. Hatırlarsanız daha önce Realme'nin ilk oyun odaklı dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlandığı bildirilmişti. Şirketin yakında satışa çıkaracağı aksesuarlar bu söylentileri doğruluyor.

    Realme oyuncu aksesuarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Fotoğrafa gizemli bir aksesuar var

    Fotoğrafta gösterilen üçüncü cihaz bazı soruları da beraberinde getirdi. Aksesuar ilk bakışta bir çeşit uzaktan kumandaya benziyor. Ancak henüz tam olarak ne olduğu belli değil. Realme oyuncu aksesuarlarını muhtemelen Narzo 30 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte duyuracak.



    https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1360144553588658182 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mrtaksy (mrt Aksy) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gizemli bir cihaz değil ki resimdeki PUBG gibi oyunlar için kablosuz tetik benzerleri Ali de var.
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    pckobat_78 (Fatih ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Realme'de hiç heyecan bırakmadı artık. Lansman izliyorum hızlı şarj reklamımı cihaz lansmanı mı karar veremiyorum.
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