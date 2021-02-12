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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft sonunda Microsoft Defender'daki 12 yıllık güvenlik açığını kapattı

    Microsoft, 2009 yılından bu yana Microsoft Defender'da varlığını sürdüren oldukça tehlikeli bir güvenlik açığını kapattı. 12 yıllık açık, şirketin diğer güvenlik ürünlerini de kapsıyor.
    12 Şubat 2021, 17:45 (5 gün)
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    3
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft sonunda Microsoft Defender'daki 12 yıllık güvenlik açığını kapattı
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    Microsoft, yerleşik antivirüs yazılımı Microsoft Defender'daki (önceki adıyla Windows Defender) oldukça eski bir güvenlik açığını giderdi. Tam 12 yıl öncesine dayanan açık bilgisayar korsanlarının yönetici ayrıcalıklarını ele geçirerek kurbanın bilgisayarına zarar vermesine olanak sağlıyordu.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için "acil durum" güncellemesi yayınladı"

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    Microsoft'un istatistiklerine göre, Microsoft Defender şu anda 1 milyardan fazla Windows 10 kullanıcısının bilgisayarında yüklü. CVE-2021-24092 referans numarasına sahip güvenlik açığının, 2009 yılından bu yana yayınlanan tüm Microsoft Defender sürümlerinde mevcut olduğu ifade edildi.

    Bilgisayar korsanlarının açıktan yararlanabilmek için hedef cihaza uzaktan veya fiziksel olarak erişim sağlaması gerekiyor. Sorunun sadece Microsoft Defender'ı değil, Microsoft Endpoint Protection, Microsoft Security Essentials ve Microsoft System Center Endpoint Protection gibi diğer güvenlik ürünlerini de kapsadığı bildirildi.

    Microsoft sonunda Microsoft Defender'daki 12 yıllık güvenlik açığını kapattı
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    Kasım'da tespit edildi Şubat'ta yama geldi

    SentinelOne güvenlik şirketi, 2020'nin Kasım ayında tespit ettikleri güvenlik açığını derhal şirkete bildirdi. Microsoft ise gerekli yamayı ancak 2021'in Şubat ayında yayınladı. Muhtemelen şirket açığın karmaşık çalışma şekli yüzünden rahat davrandı. Aksi takdirde yamanın çok daha erken çıkması gerekiyordu.

    On yıldan uzun bir süredir tespit edilemeyen güvenlik açığının BTR.sys sürücüsünde keşfedildiğini belirtelim. Microsoft'un 9 Şubat 2021 tarihinde yayınladığı Salı yamasına dahil edilen düzeltme sistemlere otomatik olarak yükleniyor. Yani kullanıcıların manuel olarak indirip yüklemesine gerek yok.



    https://www.wired.com/story/windows-defender-vulnerability-twelve-years/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bilinen bir açık, hemde önemli ise asla bu şekilde bırakılmaz. Muhtemelen bazı yerler tasarfından kullanılan bir açıktır.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Açığın yenisini oluşturduktan sonra eskisini yamamışlardır...
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Açığın yenisini oluşturduktan sonra eskisini yamamışlardır...
    Yanıtla +4
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bilinen bir açık, hemde önemli ise asla bu şekilde bırakılmaz. Muhtemelen bazı yerler tasarfından kullanılan bir açıktır.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Murat.Ak
    Tıpkı intel işlemcilerde olduğu gibi daha doğrusu x86 mimarisinde.
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