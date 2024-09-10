Realme’nin merakla beklenen telefonu P2 Pro, bir kez daha kendini gösterdi

Realme’nin yeni akıllı telefon modeli P2 Pro, teknoloji dünyasında büyük merak uyandırmaya devam ediyor. Cihazın 13 Eylül’de resmi olarak tanıtılması beklenirken, Geekbench performans testlerinde ortaya çıkan bazı önemli detaylar cihazın güçlü donanımını gözler önüne serdi. P2 Pro, RMX3987 model numarasıyla listelenen cihaz, tek çekirdek testinde 866 puan alırken, çoklu çekirdek testinde 2811 puana ulaştı. Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi ve 12GB RAM kapasitesiyle performans açısından iddialı bir deneyim sunması bekleniyor.
Realme, P2 Pro modelinde AMOLED ekran teknolojisine yer vereceğini ve 120Hz yenileme hızını destekleyeceğini daha önce duyurmuştu. Ekranın üst kısmında ise cihazın selfie kamerası için küçük bir delik bulunacak. Arka tarafta yer alan oval şekilli kamera modülü, altın tasarımlı bir halka ile çevrelenmiş olup Realme’nin 2024 yılı tasarım anlayışını yansıtıyor. Kamera sistemi ise optik görüntü sabitleme (OIS) desteği ile donatılmış çift kameradan oluşacak.
P2 Pro, özellikle şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Cihazın, segmentinde bir ilk olarak 80W ultra hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Yapılan testler sonucunda yalnızca 5 dakikalık bir şarj ile 1,5 saatlik oyun oynama, 24 saatlik müzik dinleme veya 3,5 saatlik film izleme olanağı sağlayacağı ifade ediliyor. Cihazın fiyatının ise 240 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor, bu da onu fiyat-performans açısından oldukça cazip hale getiriyor.
Realme’nin bu yeni modeli, kullanıcılarına hem yüksek performans hem de modern tasarım sunmayı hedefliyor. Teknoloji meraklıları P2 Pro’nun piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla beklerken, şirketin vadettiği özellikler cihazı oldukça rekabetçi bir hale getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.