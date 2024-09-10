Realme’nin merakla beklenen telefonu P2 Pro, bir kez daha kendini gösterdi

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Realme’nin yeni akıllı telefon modeli P2 Pro, teknoloji dünyasında büyük merak uyandırmaya devam ediyor. Cihazın 13 Eylül’de resmi olarak tanıtılması beklenirken, Geekbench performans testlerinde ortaya çıkan bazı önemli detaylar cihazın güçlü donanımını gözler önüne serdi. P2 Pro, RMX3987 model numarasıyla listelenen cihaz, tek çekirdek testinde 866 puan alırken, çoklu çekirdek testinde 2811 puana ulaştı. Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi ve 12GB RAM kapasitesiyle performans açısından iddialı bir deneyim sunması bekleniyor.

Realme, P2 Pro modelinde AMOLED ekran teknolojisine yer vereceğini ve 120Hz yenileme hızını destekleyeceğini daha önce duyurmuştu. Ekranın üst kısmında ise cihazın selfie kamerası için küçük bir delik bulunacak. Arka tarafta yer alan oval şekilli kamera modülü, altın tasarımlı bir halka ile çevrelenmiş olup Realme’nin 2024 yılı tasarım anlayışını yansıtıyor. Kamera sistemi ise optik görüntü sabitleme (OIS) desteği ile donatılmış çift kameradan oluşacak.

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P2 Pro, özellikle şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Cihazın, segmentinde bir ilk olarak 80W ultra hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Yapılan testler sonucunda yalnızca 5 dakikalık bir şarj ile 1,5 saatlik oyun oynama, 24 saatlik müzik dinleme veya 3,5 saatlik film izleme olanağı sağlayacağı ifade ediliyor. Cihazın fiyatının ise 240 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor, bu da onu fiyat-performans açısından oldukça cazip hale getiriyor.

Realme’nin bu yeni modeli, kullanıcılarına hem yüksek performans hem de modern tasarım sunmayı hedefliyor. Teknoloji meraklıları P2 Pro’nun piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla beklerken, şirketin vadettiği özellikler cihazı oldukça rekabetçi bir hale getiriyor.

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