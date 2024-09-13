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    Fiyat performans telefonu Realme P2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

    Realme, bütçe dostu Android tablet Realme Pad 2 Lite ile birlikte fiyat performans telefonunu tanıttı. Realme P2 Pro, 120Hz kavisli ekranı, 80W hızlı şarjı, yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.
    Realme P2 Pro 5G telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme, P serisinin son üyesi olan P2 Pro 5G’yi Hindistan’da tanıttı. Realme P2 Pro, kavisli OLED ekran, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, Sony’nin LYT-600 sensörünü kullanan 50MP ana kamerasıyla öne çıkıyor.

    Realme P2 Pro 5G telefon neler sunuyor?

    realme p2 pro özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Realme P2 Pro 5G, 6.7 inç kavisli AMOLED ekrana sahip. Ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2000 nit parlaklık, Pro-XDR desteği sunuyor. Realme, telefonun 1.65 metreye kadar düşmelere dayanabildiğini iddia ediyor ancak Gorilla Glass sınıfı hakkında bilgi paylaşmıyor. Tasarım açısından, altın renkte çerçeve ve yuvarlak kamera adası ile birlikte ince bir profile sahip.

    Realme P2 Pro, 50MP Sony LYT-600 ana sensör ve 8MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. Öndeki kamera 32MP. Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, 12GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Isı dağılımı sağlayan VC soğutma sistemi mevcut. Telefon, 80W hızlı şarj ve ters şarjı destekleyen 5200 mAh batarya ile donatılmış.

    Realme P2 Pro, GT Mode oyun özellikleriyle geliyor. Güç ayarlama, CPU/GPU frekansını özelleştirmenize olanak tanıyor. Hızlı başlatma, uygulamadan oyuna geri döndüğünüzde oyunun daha hızlı yüklenmesine yardımcı oluyor. Ses değiştirici, oyun sırasında sesinizi değiştirmenize olanak tanıyor. Oyun filtreleri, oyunda rakiplerinizin yerini belirlemenizi sağlıyor. Oyun odak modu, dikkat dağıtan bildirimleri kapatarak oyuna odaklanmanızı sağlıyor.

    Realme P2 Pro fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

    Realme P2 Pro fiyatı & çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Realme P2 Pro, yeşil ve gri renk seçeneğiyle geliyor. 17 Eylül’de satışa çıkacak telefonun fiyatı 262 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre Realme P2 Pro’nun fiyatı şu şekilde:
    • 8GB RAM + 128GB: 262 dolar
    • 12GB RAM + 256GB: 298 dolar
    • 12GB RAM + 512GB: 333 dolar

    Realme P2 Pro özellikleri

    Realme P2 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, 2412 x 1080, 2000 nit, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
    • Bellek: 8GB / 12GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256GB / 512GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.88 (ana) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32MP f/2.45
    • Batarya: 5200 mAh, 80W SuperVooc Charge
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC yok
    • İşletim sistemi: Android 14, Realme UI 5.0
    • Boyut ve ağırlık: 161.34 x 73.91 x 8.21 mm, 180 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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