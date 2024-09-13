Fiyat performans telefonu Realme P2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Realme, P serisinin son üyesi olan P2 Pro 5G’yi Hindistan’da tanıttı. Realme P2 Pro, kavisli OLED ekran, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, Sony’nin LYT-600 sensörünü kullanan 50MP ana kamerasıyla öne çıkıyor.

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Realme P2 Pro 5G telefon neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme P2 Pro 5G, 6.7 inç kavisli AMOLED ekrana sahip. Ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2000 nit parlaklık, Pro-XDR desteği sunuyor. Realme, telefonun 1.65 metreye kadar düşmelere dayanabildiğini iddia ediyor ancak Gorilla Glass sınıfı hakkında bilgi paylaşmıyor. Tasarım açısından, altın renkte çerçeve ve yuvarlak kamera adası ile birlikte ince bir profile sahip.

Realme P2 Pro, 50MP Sony LYT-600 ana sensör ve 8MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. Öndeki kamera 32MP. Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, 12GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Isı dağılımı sağlayan VC soğutma sistemi mevcut. Telefon, 80W hızlı şarj ve ters şarjı destekleyen 5200 mAh batarya ile donatılmış.

Realme P2 Pro, GT Mode oyun özellikleriyle geliyor. Güç ayarlama, CPU/GPU frekansını özelleştirmenize olanak tanıyor. Hızlı başlatma, uygulamadan oyuna geri döndüğünüzde oyunun daha hızlı yüklenmesine yardımcı oluyor. Ses değiştirici, oyun sırasında sesinizi değiştirmenize olanak tanıyor. Oyun filtreleri, oyunda rakiplerinizin yerini belirlemenizi sağlıyor. Oyun odak modu, dikkat dağıtan bildirimleri kapatarak oyuna odaklanmanızı sağlıyor.

Realme P2 Pro fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

Tam Boyutta Gör Realme P2 Pro, yeşil ve gri renk seçeneğiyle geliyor. 17 Eylül’de satışa çıkacak telefonun fiyatı 262 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre Realme P2 Pro’nun fiyatı şu şekilde:

8GB RAM + 128GB: 262 dolar

12GB RAM + 256GB: 298 dolar

12GB RAM + 512GB: 333 dolar

Realme P2 Pro özellikleri

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Ekran : 6.7 inç, 2412 x 1080, 2000 nit, 120Hz, OLED

: 6.7 inç, 2412 x 1080, 2000 nit, 120Hz, OLED İşlemci : Snapdragon 7s Gen 2

: Snapdragon 7s Gen 2 Bellek : 8GB / 12GB RAM

: 8GB / 12GB RAM Depolama : 128GB / 256GB / 512GB

: 128GB / 256GB / 512GB Arka kamera : 50MP f/1.88 (ana) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.88 (ana) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 32MP f/2.45

: 32MP f/2.45 Batarya : 5200 mAh, 80W SuperVooc Charge

: 5200 mAh, 80W SuperVooc Charge Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC yok

: Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC yok İşletim sistemi : Android 14, Realme UI 5.0

: Android 14, Realme UI 5.0 Boyut ve ağırlık: 161.34 x 73.91 x 8.21 mm, 180 g

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Realme P2 Pro 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri