Fiyat performans telefonu Realme P2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

- Realme P2 Pro 5G telefon neler sunuyor?
- Realme P2 Pro fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?
- Realme P2 Pro özellikleri
- Yorumlar
Realme P2 Pro 5G telefon neler sunuyor?
Realme P2 Pro, 50MP Sony LYT-600 ana sensör ve 8MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. Öndeki kamera 32MP. Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, 12GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Isı dağılımı sağlayan VC soğutma sistemi mevcut. Telefon, 80W hızlı şarj ve ters şarjı destekleyen 5200 mAh batarya ile donatılmış.
Realme P2 Pro, GT Mode oyun özellikleriyle geliyor. Güç ayarlama, CPU/GPU frekansını özelleştirmenize olanak tanıyor. Hızlı başlatma, uygulamadan oyuna geri döndüğünüzde oyunun daha hızlı yüklenmesine yardımcı oluyor. Ses değiştirici, oyun sırasında sesinizi değiştirmenize olanak tanıyor. Oyun filtreleri, oyunda rakiplerinizin yerini belirlemenizi sağlıyor. Oyun odak modu, dikkat dağıtan bildirimleri kapatarak oyuna odaklanmanızı sağlıyor.
Realme P2 Pro fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?
- 8GB RAM + 128GB: 262 dolar
- 12GB RAM + 256GB: 298 dolar
- 12GB RAM + 512GB: 333 dolar
Realme P2 Pro özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 2412 x 1080, 2000 nit, 120Hz, OLED
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
- Bellek: 8GB / 12GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB / 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.88 (ana) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP f/2.45
- Batarya: 5200 mAh, 80W SuperVooc Charge
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC yok
- İşletim sistemi: Android 14, Realme UI 5.0
- Boyut ve ağırlık: 161.34 x 73.91 x 8.21 mm, 180 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.