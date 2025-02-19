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    Realme P3 Pro tanıtıldı: Büyük batarya ve fiyat performans odaklı özellikler!

    Bir süredir çeşitli sızıntılarla kendini gösteren Realme P3 Pro sonunda resmen tanıtıldı. Yeni akıllı telefon fiyat performans odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Realme P3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri! Tam Boyutta Gör

    Realme, yeni P3 serisi akıllı telefonlarını duyurarak P3 Pro ve P3x modellerini tanıttı. Bu serinin en dikkat çeken üyesi olan P3 Pro, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Selefi P2 Pro’nun üzerine önemli iyileştirmeler ekleyen bu model, çarpıcı tasarımı, güçlü donanımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor.

    Realme P3 Pro, suya ve toza dayanıklı IP68/69 sertifikasına sahip sağlam bir gövdeye sahip. Tasarım açısından, özellikle "Nebula Glow" rengi büyük ilgi görüyor. Bu model, karanlıkta parlayan, renk değiştirebilen fiber bir arka panele sahip olmasıyla fark yaratıyor.

    Ön tarafta 6.83 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran yer alıyor. 1.5K çözünürlük sunan bu ekran, 120Hz yenileme hızı, 1500 nit maksimum parlaklık ve 3840Hz PWM karartma gibi gelişmiş özellikler barındırıyor. Cihazın kalbinde Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi bulunuyor. LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojisi ile güçlendirilen telefon, özellikle oyun performansı açısından iddialı. Realme’nin Krafton ile geliştirdiği GT Boost teknolojisi sayesinde 90fps oyun deneyimi, yapay zeka destekli ultra sabit kare hızı ve hızlı dokunmatik tepki süresi sunuluyor.

    P3 Pro, devasa 6000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor ve 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Cihazın ısı yönetimi için ise 6050mm² genişliğinde bir buhar odasına sahip Havacılık VC Soğutma Sistemi bulunuyor. Bu sistem, cihazın yüksek performans gerektiren işlemler sırasında serin kalmasını sağlıyor.

    Kamera tarafında, 16 megapiksellik ön kamera yer alırken, arka tarafta 50 megapiksellik OIS destekli Sony IMX896 ana kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Güvenlik için ekrana entegre parmak izi okuyucu sunan telefon, çift hoparlör sistemi ile daha zengin bir ses deneyimi sağlıyor. Cihaz, Android 15 tabanlı Realme UI 6 ile kutudan çıkıyor.

    P3 Pro, farklı bellek seçenekleriyle satışa sunuluyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip model 290 dolar, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip versiyon 300 dolar, en üst seviye 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip model ise 325 dolardan başlayan fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Ayrıca, 25 dolara varan takas desteği ve 6 aya kadar faizsiz taksit imkânı sunuluyor. Cihaz, 25 Şubat itibarıyla satışa çıkacak ve Nebula Glow, Galaxy Moru ve Satürn Kahverengisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tüketicilere sunulacak.

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