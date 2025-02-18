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    Redmi K90 serisi oldukça güçlü özelliklerle beklenenden daha önce karşımıza çıkabilir

    Xiaomi’nin alt markası olan Redmi yeni amiral gemisi serisi K90 için kolları sıvamış durumda. Gelen son bilgiler bu serinin beklenenden daha erken karşımıza çıkabileceğini gösteriyor.

    Redmi K90 serisi beklenenden daha önce karşımıza çıkabilir Tam Boyutta Gör

    Redmi'nin yeni amiral gemisi serisiyle ilgili heyecan verici detaylar ortaya çıkmaya başladı. K80 serisinin küresel lansmanı henüz tamamlanmamışken, K90 serisi hakkında şimdiden önemli sızıntılar gündeme geliyor.

    Son gelen bilgilere göre, Redmi K90 modeli Qualcomm ile iş birliği içinde geliştirilen özel bir 3nm+ işlemciyle donatılabilir. Bu tamamen özelleştirilmiş çipin, performans açısından Snapdragon 8 Elite seviyesine ulaşacağı ve özellikle üst segment kullanıcıları hedefleyeceği söyleniyor.

    Öte yandan, güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station’a göre Redmi K90 serisinin lansmanı beklenenden daha erken gerçekleşebilir. Genellikle Kasım ayının sonlarında tanıtılan önceki modellere kıyasla, bu kez Redmi’nin Ekim ayında yeni cihazlarını duyuracağı iddia ediliyor. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, Redmi kullanıcıları K90 serisini beklenenden daha kısa sürede deneyimleme şansı bulacak.

    Teknik detaylara göz atıldığında, K90 Pro modelinin Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisiyle geleceği ve 50 megapiksel çözünürlüğe sahip periskop telefoto kamerayla donatılacağı öne sürülüyor. Ekran tarafında ise K80 Pro’da kullanılan 2K çözünürlüğündeki düz OLED panelin korunacağı belirtiliyor.

    Fiyatlandırma konusundaki söylentiler de dikkat çekici. K90 Pro’nun 560 ila 700 dolar aralığında bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bu da önceki modele kıyasla yaklaşık %9’luk bir fiyat artışı anlamına geliyor. K70 Pro ile kıyaslandığında ise fiyat farkı %22’ye kadar çıkıyor. Bu durum, Redmi’nin yeni amiral gemisi serisinde fiyat politikasında yukarı yönlü bir değişikliğe gideceğini gösteriyor.

    Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil, ancak Ekim ayında gerçekleştirilecek bir lansman ihtimali kuvvetleniyor. K90 serisinin tam olarak ne gibi yenilikler getireceği ve kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

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