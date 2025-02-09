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    Realme P3 Pro, Geekbench’te Görüntülendi: Snapdragon 7s Gen 3 ve 12GB RAM

    Fiyat performans odaklı akıllı telefonları ile bilinen Realme, P3 serisinin tanıtımı için çalışmalara başladı. Gelecek hafta tanıtılması beklenen P3 ailesinin üst seviye modeli Geekbench’te görüldü.
    Realme P2 Pro Tam Boyutta Gör
    Android pazarında uygun fiyatlı ve güçlü donanımlı telefonlarıyla tanınan Realme, yeni P3 serisini 18 Şubat’ta Hindistan’da resmen tanıtacağını açıkladı. Bu duyuruda P3 Pro'nun Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ve 6000mAh batarya gibi bazı teknik özellikleri de doğrulandı. Şimdi ise Realme P3 Pro, Geekbench’te RMX5032 kod adıyla listelendi.

    Realme P3 Pro neler sunacak?

    Mobil teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından olan 91Mobiles, Geekbench’te RMX5032 olarak listelenen cihazın Realme P3 Pro olduğunu doğruladı. Geekbench profilinden anlaşılacağı üzere cihaz, Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden ve 12GB RAM’den güç alıyor. Cihazın işletim sistemi de Android 15 olarak listelenmiş. Tek çekirdek testinde 1195 puan, çok çekirdek testinde ise 3309 puan alan cihaz, Realme P2 Pro’ya kıyasla önemli ölçüde daha yüksek performans sunuyor. 

    Realme P3 Pro'nun Geekbench profili Tam Boyutta Gör
    Geekbench listesi tüm detayları ortaya koymasa da resmi açıklamalar ve sızıntılar cihazın özelliklerini netleştiriyor. Resmi bilgilere göre Realme P3 Pro, dört tarafı kavisli bir ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın, 6000mAh batarya, 80W hızlı şarj desteği ve Aerospace VC soğutma sistemi ile geleceği doğrulandı.

    Tüm bunların yanı sıra Realme, iddialara göre cihaz için 8GB ve 12GB RAM, 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunacak. Cihazın Nebula Glow, Galaxy Purple ve Saturn Brown olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Cihazın fiyatı ise henüz bilinmiyor.
     

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 3 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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