Realme P3 Pro, Geekbench’te Görüntülendi: Snapdragon 7s Gen 3 ve 12GB RAM

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Tam Boyutta Gör Android pazarında uygun fiyatlı ve güçlü donanımlı telefonlarıyla tanınan Realme, yeni P3 serisini 18 Şubat’ta Hindistan’da resmen tanıtacağını açıkladı. Bu duyuruda P3 Pro'nun Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ve 6000mAh batarya gibi bazı teknik özellikleri de doğrulandı. Şimdi ise Realme P3 Pro, Geekbench’te RMX5032 kod adıyla listelendi.

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Realme P3 Pro neler sunacak?

Mobil teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından olan 91Mobiles, Geekbench’te RMX5032 olarak listelenen cihazın Realme P3 Pro olduğunu doğruladı. Geekbench profilinden anlaşılacağı üzere cihaz, Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden ve 12GB RAM’den güç alıyor. Cihazın işletim sistemi de Android 15 olarak listelenmiş. Tek çekirdek testinde 1195 puan, çok çekirdek testinde ise 3309 puan alan cihaz, Realme P2 Pro’ya kıyasla önemli ölçüde daha yüksek performans sunuyor.

Tam Boyutta Gör Geekbench listesi tüm detayları ortaya koymasa da resmi açıklamalar ve sızıntılar cihazın özelliklerini netleştiriyor. Resmi bilgilere göre Realme P3 Pro, dört tarafı kavisli bir ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın, 6000mAh batarya, 80W hızlı şarj desteği ve Aerospace VC soğutma sistemi ile geleceği doğrulandı.

Tüm bunların yanı sıra Realme, iddialara göre cihaz için 8GB ve 12GB RAM, 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunacak. Cihazın Nebula Glow, Galaxy Purple ve Saturn Brown olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Cihazın fiyatı ise henüz bilinmiyor.



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