Realme P3 Pro, Geekbench’te Görüntülendi: Snapdragon 7s Gen 3 ve 12GB RAM

Realme P3 Pro neler sunacak?
Mobil teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından olan 91Mobiles, Geekbench’te RMX5032 olarak listelenen cihazın Realme P3 Pro olduğunu doğruladı. Geekbench profilinden anlaşılacağı üzere cihaz, Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden ve 12GB RAM’den güç alıyor. Cihazın işletim sistemi de Android 15 olarak listelenmiş. Tek çekirdek testinde 1195 puan, çok çekirdek testinde ise 3309 puan alan cihaz, Realme P2 Pro’ya kıyasla önemli ölçüde daha yüksek performans sunuyor.
Tüm bunların yanı sıra Realme, iddialara göre cihaz için 8GB ve 12GB RAM, 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunacak. Cihazın Nebula Glow, Galaxy Purple ve Saturn Brown olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Cihazın fiyatı ise henüz bilinmiyor.
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.