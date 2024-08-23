Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 FE kullanıcılara neler vadediyor?

    Uzun bir süredir teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden Samsung Galaxy S24 FE için gerçekten uygun fiyatlı bir amiral gemisi modeli diyebilir miyiz? İşte bu sorunun yanıtı.

    Samsung Galaxy S24 FE kullanıcılara neler vadediyor? Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S24 FE modeli, amiral gemisi akıllı telefon deneyimini daha uygun fiyatla sunmayı vaat ediyor. Peki, bu cihaz gerçekten de beklenen bütçe dostu güç merkezi mi? İşte Galaxy S24 FE'nin beklenen özellikleri, tasarımı ve daha fazlası.

    Şık tasarım ve güçlü ekran

    Galaxy S24 FE, selefi S23 FE'den miras aldığı şık tasarım çizgisini sürdürüyor. Cam arka yüzey ve alüminyum çerçeve ile premium bir görünüm sunuyor. Cihaz, ön tarafında 6.7 inç Dynamic 2X AMOLED ekran taşıyor ve bu ekran FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da kullanıcıya hem akıcı bir deneyim hem de göz alıcı bir görüntü kalitesi vadediyor.

    Performans için güçlü donanım

    Galaxy S24 FE'nin kalbinde, Exynos 2400e işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Galaxy S24 serisinin amiral gemisi modellerinde kullanılan Exynos 2400'ün daha düşük saat hızına sahip bir versiyonu. Bu da cihazın daha iyi bir pil ömrü sunabileceği anlamına geliyor. 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile cihazın günlük kullanımdaki performansının tatmin edici olması bekleniyor.

    Etkileyici kamera özellikleri

    Samsung Galaxy S24 FE, arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı lens ve 3x optik zoom yapabilen 8 megapiksel telefoto lens olmak üzere üçlü bir kamera sistemi ile geliyor. Ön tarafta ise selfie ve video görüşmeleri için 10 megapiksel bir kamera yer alıyor. Bu kamera sistemi, kullanıcılara geniş açı çekimlerden yakın çekimlere kadar çeşitli fotoğraf çekim olanakları sunuyor.

    Öne çıkan diğer özellikler

    Galaxy S24 FE, suya ve toza karşı dayanıklılık için bir IP sertifikasına sahip olacak gibi görünüyor. Ayrıca, ekran altı parmak izi okuyucu ve stereo hoparlörler gibi özelliklerle de donatılacak. Galaxy S24 serisiyle birlikte duyurulan yeni yapay zeka özelliklerinin de bu modelde yer alması bekleniyor.

    Uygun fiyatlı amiral gemisi alternatifi

    Galaxy S24 FE'nin selefi, 600 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürülmüştü ve yeni modelin de benzer bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Bu fiyat etiketi, amiral gemisi deneyimini daha uygun bir fiyata sunma hedefiyle kullanıcıları cezbediyor.

    Son sözler

    Samsung Galaxy S24 FE, bütçe dostu bir amiral gemisi arayanlar için cazip bir seçenek gibi görünüyor. Üst düzey donanımı, şık tasarımı ve güçlü kamera özellikleri ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracaktır. Güney Koreli teknoloji devi, bu modelle hem fiyat hem de performans dengesi kurmayı hedefliyor, bu da Galaxy S24 FE'yi merakla beklenen bir model haline getiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba benzinde neden tekler ilk tyt denemesi kaç net olmalı far cry 5 türkçe yama bileklerim çok ince almanca mı fransızca mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Go
    Tecno SPARK Go
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız