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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme Watch S’in dikkat çeken özellikleri

    realme'nin yeni akıllı saat modeli realme Watch S, Türkiye'ye geliyor. Bu içeriğimizde realme Watch S'in öne çıkan özelliklerine ulaşabilirsiniz.
    3 sa.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Yusuf Akbaş
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    realme Watch S’in dikkat çeken özellikleri
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    realme Watch S, 1.3 inç büyüklüğünde, 360x360 piksel çözünürlüğünde yuvarlak bir ekrana sahip. 2.5D Gorilla Glass cam kullanılarak dayanıklılığı artırılmış. IP68 sertifikası sayesinde toza ve 1,5 metre derinliğindeki suya karşı dayanıklılık sergiliyor. Kasada ise alüminyum kullanılıyor.

    realme Watch S, 21 Ocak'tan itibaren Türkiye’deki müşterilerin beğenisine sunulacak.

    Android ve iOS desteği

    realme Watch S, Android’in yanı sıra iOS cihazlarla da kullanılabiliyor. Apple Watch’a alternatif arayanlar için değerlendirilebilir.

    Telefona gelen bildirimleri görüntüleyebilir, SMS’leri listeleyebilir, çağrıyı reddedebilirsiniz. Sağlık verilerinizi telefonunuzun sağlık uygulamasına senkronize edebiliyorsunuz.

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    Ancak saatin tüm fonksiyonları için Android telefona sahip olmak gerekiyor gerekiyor. Örneğin saat kolunuzdayken kilidinin otomatik olarak açılması özelliği sadece Android'de çalışıyor. iOS ve Android telefonunuzu eşleştirmek için realme Link Smart App ismindeki uygulamayı kullanmalısınız.

    realme Watch S’in dikkat çeken özellikleri
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    15 gün pil ömrü

    realme Watch S, akıllı saat fonksiyonlarına sahip olmasına rağmen akıllı bileklikler kadar uzun pil ömrü sunuyor. 390 mAh büyüklüğündeki pil, normal kullanımda 15 güne kadar, güç tasarrufu modunda 20 güne kadar kullanım sunuyor. Kutudan çıkan manyetik şarj aleti ile pilin tamamı 2 saatte şarj oluyor.

    realme Watch S’in dikkat çeken özellikleri
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    Müzik ve kamera kontrolü

    Telefonunuzda çalan müziği ses seviyesini kontrol edebilir, parçayı duraklatabilir veya sıradaki parçaya geçebilirsiniz. Ayrıca kamerayı da uzaktan kontrol edebiliyor. Saatinizdeki deklanşör butonuyla telefonunuzdaki kamera uygulamasının çekim yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede telefonu uzak bir yere bile tek başınıza kendi fotoğrafınızı çekebilir veya video kaydını kontrol edebilirsiniz.

    realme Watch S’in dikkat çeken özellikleri
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    Kandaki oksijen ve kalp ritmi ölçümü

    realme Watch S’in kandaki oksijen düzeyini ölçüm fonksyonu sayesinde genel zindeliğinizi ölçebilirsiniz. Kandaki oksijen düzeyi, çeşitli sağlık sorunlarının önceden tespit edilmesine yardımcı oluyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü, 24 saat boyunca gerçek zamanlı olarak kalp atış hızınızı yüksek hassasiyetle ölçüyor. Egzersiz esnasındaki, uyku esnasındaki, gün içerisindeki kalp ritimlerinizi uygulamadan detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.

    realme Watch S’in dikkat çeken özellikleri
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    Egzersiz ve hareket takibi

    Diğer akıllı saatlerde olduğu gibi realme Watch S modelinde de pek çok spor modu takip edilebiliyor. realme Watch S, 16 spor türünü desteklemektedir:

    Açık hava koşusu, yürüyüş, kapalı alan koşusu, açık hava bisiklet sürüşü, aerobik kapasitesi, kuvvet antrenmanı, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, kapalı alan bisiklet sürüşü, eliptik, yoga, kondisyon bisikleti, kondisyon küreği ve kriket. Bu spor modlarının yanı sıra mediyaston özelliğine de yer verilmiş.

    realme Watch S’in dikkat çeken özellikleri
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    Saat gün boyu adımınızı sayıyor. Hareketsiz kaldığınızda hareket etmeniz konusunda uyarıyor. Vücudun günlük su ihtiyacının karşılanması için gün içerisinde su içmeyi hatırlatıyor.



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    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    3 saat önce
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yürüyen Hoparlör 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Pahalı.Alınmaz.
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pahalı almıycaz reklam yapacağınıza ucuza verin miband var aynı özellikte
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Realme iyi para vermiş reklam icin ama alinmaz bu fiyata. Daha ucuza daha kaliteli saatler varken hemde
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala bu saatler ile band saatler arasındaki farkı tam olarak anlamış değilim. Özellikleri okudum. Bunların hepsi band'lerde de var. Ha bu güne kadar band'lerin artı avantajı da 20 gün dayanmalarıydı. Bu tarzlar 2-3 gün ancak dayanıyordu, şimdi bu da 20 gün görüyormuş. Stil farkı için 3 kat fiyat veriliyor herhalde ya da kaçırdığım bir özellik var.
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