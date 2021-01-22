realme Watch S’in dikkat çeken özellikleri

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realme Watch S, 1.3 inç büyüklüğünde, 360x360 piksel çözünürlüğünde yuvarlak bir ekrana sahip. 2.5D Gorilla Glass cam kullanılarak dayanıklılığı artırılmış. IP68 sertifikası sayesinde toza ve 1,5 metre derinliğindeki suya karşı dayanıklılık sergiliyor. Kasada ise alüminyum kullanılıyor.

realme Watch S, 21 Ocak'tan itibaren Türkiye’deki müşterilerin beğenisine sunulacak.

Android ve iOS desteği

realme Watch S, Android’in yanı sıra iOS cihazlarla da kullanılabiliyor. Apple Watch’a alternatif arayanlar için değerlendirilebilir.

Telefona gelen bildirimleri görüntüleyebilir, SMS’leri listeleyebilir, çağrıyı reddedebilirsiniz. Sağlık verilerinizi telefonunuzun sağlık uygulamasına senkronize edebiliyorsunuz.

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Ancak saatin tüm fonksiyonları için Android telefona sahip olmak gerekiyor gerekiyor. Örneğin saat kolunuzdayken kilidinin otomatik olarak açılması özelliği sadece Android'de çalışıyor. iOS ve Android telefonunuzu eşleştirmek için realme Link Smart App ismindeki uygulamayı kullanmalısınız.

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15 gün pil ömrü

realme Watch S, akıllı saat fonksiyonlarına sahip olmasına rağmen akıllı bileklikler kadar uzun pil ömrü sunuyor. 390 mAh büyüklüğündeki pil, normal kullanımda 15 güne kadar, güç tasarrufu modunda 20 güne kadar kullanım sunuyor. Kutudan çıkan manyetik şarj aleti ile pilin tamamı 2 saatte şarj oluyor.

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Müzik ve kamera kontrolü

Telefonunuzda çalan müziği ses seviyesini kontrol edebilir, parçayı duraklatabilir veya sıradaki parçaya geçebilirsiniz. Ayrıca kamerayı da uzaktan kontrol edebiliyor. Saatinizdeki deklanşör butonuyla telefonunuzdaki kamera uygulamasının çekim yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede telefonu uzak bir yere bile tek başınıza kendi fotoğrafınızı çekebilir veya video kaydını kontrol edebilirsiniz.

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Kandaki oksijen ve kalp ritmi ölçümü

realme Watch S’in kandaki oksijen düzeyini ölçüm fonksyonu sayesinde genel zindeliğinizi ölçebilirsiniz. Kandaki oksijen düzeyi, çeşitli sağlık sorunlarının önceden tespit edilmesine yardımcı oluyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü, 24 saat boyunca gerçek zamanlı olarak kalp atış hızınızı yüksek hassasiyetle ölçüyor. Egzersiz esnasındaki, uyku esnasındaki, gün içerisindeki kalp ritimlerinizi uygulamadan detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.

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Egzersiz ve hareket takibi

Diğer akıllı saatlerde olduğu gibi realme Watch S modelinde de pek çok spor modu takip edilebiliyor. realme Watch S, 16 spor türünü desteklemektedir:

Açık hava koşusu, yürüyüş, kapalı alan koşusu, açık hava bisiklet sürüşü, aerobik kapasitesi, kuvvet antrenmanı, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, kapalı alan bisiklet sürüşü, eliptik, yoga, kondisyon bisikleti, kondisyon küreği ve kriket. Bu spor modlarının yanı sıra mediyaston özelliğine de yer verilmiş.

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Saat gün boyu adımınızı sayıyor. Hareketsiz kaldığınızda hareket etmeniz konusunda uyarıyor. Vücudun günlük su ihtiyacının karşılanması için gün içerisinde su içmeyi hatırlatıyor.

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