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    Red Bull ile İstanbul semalarında benzersiz uçuş fırsatı

    Red Bull Pilotu Dario Costa, Türkiye'ye geliyor. Red Bull Pilotu Dario Costa ile birlikte benzersiz bir uçuş deneyimi yaşamaya ne dersin? Katılım için yapman gerekenler haberimizde yazıyor.
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    Zamazingo
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Red Bull ile İstanbul semalarında benzersiz uçuş fırsatı

    Geçen yıl İstanbul Caddebostan’da etkileyici bir gösteriye imza atan Red Bull Pilotu Dario Costa, yeniden Türkiye’ye geliyor. Dario Costa, önümüzdeki 7 gün içinde 3 farklı lokasyonda gösteri yapacak.

    Red Bull Türkiye ekibi bir yarışma gerçekleştiriyor. Bir şanslı kişi Dario Costa’yla birlikte uçuş şansı elde edecek. İstanbul semalarında benzersiz uçuş deneyimi yakalamak için yapmanız gerekenler Red Bull Türkiye Instagram hesabını takip etmek ve yarışma içeriğinin altına yanıt yazmak.

    Yarışma 18 Eylül saat 23.59’da sona erecek. Detaylı bilgi için Red Bull Türkiye’nin Instagram paylaşımına göz atabilirsiniz.

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    Red Bull Pilotu Dario Costa ile birlikte benzersiz bir uçuş deneyimi yaşamaya ne dersin?

    Katılım için: https://www.instagram.com/p/CFAI5BUgICE/

    Gösteri tarihleri:



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 22 dk.
    Teknofestte Pervaneli uçakla yaptıklarını gördüğümde şok olmuştum. Su-30 gösterisi bile yavan gelmişti bundan sonrasında :)
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