Red Magic 10 devasa bataryası ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor

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Red Magic 10 Pro’nun 13 Kasım’da piyasaya sürülmesi planlanıyor ve tanıtım öncesinde cihazın bazı özellikleri dikkat çekiyor. Bu telefon, yalnızca 8.9 mm kalınlıkta olmasına rağmen 7050 mAh kapasitesinde büyük bir batarya barındırıyor. Marka, bu tasarımın “daha güçlü ancak daha kalın değil” mottosuyla üretildiğini vurguluyor ve cihazın batarya kapasitesindeki artışa rağmen ince ve hafif yapısını koruduğunu belirtiyor.

Red Magic 10 Pro’nun bu etkileyici bataryası, gelişmiş enerji yönetim teknolojileriyle destekleniyor. Şirket, “Boğa Şeytanı” adını verdiği bataryada üç ana teknoloji kullanıldığını açıklıyor: ETT tünel teknolojisi, yeni nesil silikon-karbon negatif elektrot batarya teknolojisi ve Magic Cube AI güç yönetimi. Bu yenilikler, batarya ömrünü uzatmayı ve enerji kullanımını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Böylece cihazın ince tasarımı bozulmadan uzun süreli bir kullanım sunulması amaçlanıyor.

Hangi amiral gemisi model ne zaman satışa sunulacak? 2 gün önce eklendi

Red Magic 10 Pro, yalnızca bataryasıyla değil, aynı zamanda donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Elite işlemci ve markanın kendi geliştirdiği Red Core R3 oyun çipi ile donatılan cihaz, üstün performans sunmayı hedefliyor. Yapılan testlerde 3,11 milyon üzerinde bir puan elde edilmesi, telefonun oyun konusunda iddialı olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, LPDDR5X Ultra bellek ve 9600 Mbps frekans hızına sahip UFS 4.0 PRO depolama teknolojisi, yüksek hızda veri erişimi sağlıyor. Serinin Pro+ modelinde ise 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı gibi etkileyici donanım seçenekleri yer alacak.

Cihazın ısı yönetimi, oyun telefonları için önem taşıyan bir diğer konu. Bu modelde 10 katmanlı bir soğutma sistemi bulunuyor ve yoğun kullanımda bile performans kaybını önlemeyi hedefliyor. Ayrıca cihaz, 100W hızlı şarj desteği ve Android 15 işletim sistemiyle kullanıcılarına hızlı ve sorunsuz bir deneyim vaat ediyor.

Sonuç olarak Red Magic 10 Pro, geniş bataryası, ince tasarımı ve üstün performansıyla mobil oyuncular için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Amiral gemisi özellikleriyle bu model, oyun telefonu pazarında dikkat çeken bir alternatif sunacak.

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Red Magic 10 devasa bataryası ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor