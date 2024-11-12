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    Red Magic 10 devasa bataryası ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor

    Oyunseverlerin en gözde alternatif markalarından biri olan Red Magic, kısa bir süre içerisinde yeni modeli Red Magic 10 ile karşımızda olacak. Telefonun en dikkat çekici yanı ise bataryası olabilir.

    Red Magic 10 devasa bataryası ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör

    Red Magic 10 Pro’nun 13 Kasım’da piyasaya sürülmesi planlanıyor ve tanıtım öncesinde cihazın bazı özellikleri dikkat çekiyor. Bu telefon, yalnızca 8.9 mm kalınlıkta olmasına rağmen 7050 mAh kapasitesinde büyük bir batarya barındırıyor. Marka, bu tasarımın “daha güçlü ancak daha kalın değil” mottosuyla üretildiğini vurguluyor ve cihazın batarya kapasitesindeki artışa rağmen ince ve hafif yapısını koruduğunu belirtiyor.

    Red Magic 10 Pro’nun bu etkileyici bataryası, gelişmiş enerji yönetim teknolojileriyle destekleniyor. Şirket, “Boğa Şeytanı” adını verdiği bataryada üç ana teknoloji kullanıldığını açıklıyor: ETT tünel teknolojisi, yeni nesil silikon-karbon negatif elektrot batarya teknolojisi ve Magic Cube AI güç yönetimi. Bu yenilikler, batarya ömrünü uzatmayı ve enerji kullanımını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Böylece cihazın ince tasarımı bozulmadan uzun süreli bir kullanım sunulması amaçlanıyor.

    Red Magic 10 Pro, yalnızca bataryasıyla değil, aynı zamanda donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Elite işlemci ve markanın kendi geliştirdiği Red Core R3 oyun çipi ile donatılan cihaz, üstün performans sunmayı hedefliyor. Yapılan testlerde 3,11 milyon üzerinde bir puan elde edilmesi, telefonun oyun konusunda iddialı olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, LPDDR5X Ultra bellek ve 9600 Mbps frekans hızına sahip UFS 4.0 PRO depolama teknolojisi, yüksek hızda veri erişimi sağlıyor. Serinin Pro+ modelinde ise 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı gibi etkileyici donanım seçenekleri yer alacak.

    Cihazın ısı yönetimi, oyun telefonları için önem taşıyan bir diğer konu. Bu modelde 10 katmanlı bir soğutma sistemi bulunuyor ve yoğun kullanımda bile performans kaybını önlemeyi hedefliyor. Ayrıca cihaz, 100W hızlı şarj desteği ve Android 15 işletim sistemiyle kullanıcılarına hızlı ve sorunsuz bir deneyim vaat ediyor.

    Sonuç olarak Red Magic 10 Pro, geniş bataryası, ince tasarımı ve üstün performansıyla mobil oyuncular için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Amiral gemisi özellikleriyle bu model, oyun telefonu pazarında dikkat çeken bir alternatif sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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