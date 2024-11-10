iQOO, Vivo, Honor ve pek çok marka yeni modellerini benzer tarihlerde satışa sunacak

Son günlerde teknoloji dünyası, yeni amiral gemisi telefon duyurularıyla hareketlenmiş durumda. Xiaomi, Honor, iQOO ve OnePlus gibi markalar, Ekim ayının son üç gününde dikkat çeken modellerini tanıttı. Bu yoğun lansman döneminin, Kasım ayında da benzer bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Yeni gelen bilgilere göre, Oppo’nun Reno 13 serisini 25 Kasım’da tanıtacağı öne sürülüyor. Aynı şekilde, Redmi’nin K80 ve K80 Pro modellerini de bu ayın sonunda piyasaya sunacağı iddia ediliyor.
iQOO ve Vivo da bu yoğun takvimde yerini alacak gibi görünüyor. iQOO Neo 10 serisinin Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Elite işlemcileriyle donatılacağı söyleniyor. Serinin, Neo 10 ve Neo 10 Pro modelleriyle piyasaya sürüleceği belirtilirken, bir üçüncü modelin de seriye eklenebileceği konuşuluyor. Vivo tarafında ise S20 serisi dikkat çekiyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemcili Vivo S20 modeliyle birlikte, Dimensity 9300 Plus işlemcisiyle donatılmış Vivo S20 Pro’nun tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, S20e adında daha uygun fiyatlı bir modelin de bu seriye dahil olacağı yönünde spekülasyonlar var.
Honor ve OnePlus da bu dönemde rekabete dahil olacak markalar arasında. Honor’un yeni Honor 300 serisi üzerinde çalıştığı ve bu serinin yakında tanıtılacağı belirtiliyor. OnePlus ise Ace 5 ve Ace 5 Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ace 5 serisi, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version ve Snapdragon 8 Elite işlemcileriyle dikkat çekecek.
Son olarak, Realme ve Honor’un başka sürprizleri de olabilir. Honor’un bir GT serisi modeliyle kullanıcıların karşısına çıkması beklenirken, Realme’nin ise Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version işlemcisiyle donatılmış GT Neo 7 modelini tanıtacağı söyleniyor. Bu yoğun lansman takvimi, teknoloji tutkunlarının heyecanını artırırken, piyasadaki rekabeti de iyice kızıştıracak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über