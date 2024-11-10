iQOO, Vivo, Honor ve pek çok marka yeni modellerini benzer tarihlerde satışa sunacak

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Son günlerde teknoloji dünyası, yeni amiral gemisi telefon duyurularıyla hareketlenmiş durumda. Xiaomi, Honor, iQOO ve OnePlus gibi markalar, Ekim ayının son üç gününde dikkat çeken modellerini tanıttı. Bu yoğun lansman döneminin, Kasım ayında da benzer bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Yeni gelen bilgilere göre, Oppo’nun Reno 13 serisini 25 Kasım’da tanıtacağı öne sürülüyor. Aynı şekilde, Redmi’nin K80 ve K80 Pro modellerini de bu ayın sonunda piyasaya sunacağı iddia ediliyor.

iQOO ve Vivo da bu yoğun takvimde yerini alacak gibi görünüyor. iQOO Neo 10 serisinin Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Elite işlemcileriyle donatılacağı söyleniyor. Serinin, Neo 10 ve Neo 10 Pro modelleriyle piyasaya sürüleceği belirtilirken, bir üçüncü modelin de seriye eklenebileceği konuşuluyor. Vivo tarafında ise S20 serisi dikkat çekiyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemcili Vivo S20 modeliyle birlikte, Dimensity 9300 Plus işlemcisiyle donatılmış Vivo S20 Pro’nun tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, S20e adında daha uygun fiyatlı bir modelin de bu seriye dahil olacağı yönünde spekülasyonlar var.

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Honor ve OnePlus da bu dönemde rekabete dahil olacak markalar arasında. Honor’un yeni Honor 300 serisi üzerinde çalıştığı ve bu serinin yakında tanıtılacağı belirtiliyor. OnePlus ise Ace 5 ve Ace 5 Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ace 5 serisi, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version ve Snapdragon 8 Elite işlemcileriyle dikkat çekecek.

Son olarak, Realme ve Honor’un başka sürprizleri de olabilir. Honor’un bir GT serisi modeliyle kullanıcıların karşısına çıkması beklenirken, Realme’nin ise Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version işlemcisiyle donatılmış GT Neo 7 modelini tanıtacağı söyleniyor. Bu yoğun lansman takvimi, teknoloji tutkunlarının heyecanını artırırken, piyasadaki rekabeti de iyice kızıştıracak gibi görünüyor.

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Hangi amiral gemisi model ne zaman satışa sunulacak?