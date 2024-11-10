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    iQOO, Vivo, Honor ve pek çok marka yeni modellerini benzer tarihlerde satışa sunacak

    Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinin pek çoğu yeni amiral gemisi modellerini tanıtmak için benzer tarihleri seçmiş durumda. İşte teknoloji dünyasını heyecanlandıracak gelişmeler.

    Hangi amiral gemisi model ne zaman satışa sunulacak? Tam Boyutta Gör

    Son günlerde teknoloji dünyası, yeni amiral gemisi telefon duyurularıyla hareketlenmiş durumda. Xiaomi, Honor, iQOO ve OnePlus gibi markalar, Ekim ayının son üç gününde dikkat çeken modellerini tanıttı. Bu yoğun lansman döneminin, Kasım ayında da benzer bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Yeni gelen bilgilere göre, Oppo’nun Reno 13 serisini 25 Kasım’da tanıtacağı öne sürülüyor. Aynı şekilde, Redmi’nin K80 ve K80 Pro modellerini de bu ayın sonunda piyasaya sunacağı iddia ediliyor.

    iQOO ve Vivo da bu yoğun takvimde yerini alacak gibi görünüyor. iQOO Neo 10 serisinin Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Elite işlemcileriyle donatılacağı söyleniyor. Serinin, Neo 10 ve Neo 10 Pro modelleriyle piyasaya sürüleceği belirtilirken, bir üçüncü modelin de seriye eklenebileceği konuşuluyor. Vivo tarafında ise S20 serisi dikkat çekiyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemcili Vivo S20 modeliyle birlikte, Dimensity 9300 Plus işlemcisiyle donatılmış Vivo S20 Pro’nun tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, S20e adında daha uygun fiyatlı bir modelin de bu seriye dahil olacağı yönünde spekülasyonlar var.

    Honor ve OnePlus da bu dönemde rekabete dahil olacak markalar arasında. Honor’un yeni Honor 300 serisi üzerinde çalıştığı ve bu serinin yakında tanıtılacağı belirtiliyor. OnePlus ise Ace 5 ve Ace 5 Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ace 5 serisi, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version ve Snapdragon 8 Elite işlemcileriyle dikkat çekecek.

    Son olarak, Realme ve Honor’un başka sürprizleri de olabilir. Honor’un bir GT serisi modeliyle kullanıcıların karşısına çıkması beklenirken, Realme’nin ise Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version işlemcisiyle donatılmış GT Neo 7 modelini tanıtacağı söyleniyor. Bu yoğun lansman takvimi, teknoloji tutkunlarının heyecanını artırırken, piyasadaki rekabeti de iyice kızıştıracak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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