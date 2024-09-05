Red Magic Gaming Tablet Pro modeli 3D ekran seçeneğiyle geliyor

- Red Magic Gaming Tablet Pro özellikleri
- Red Magic Gaming Tablet Pro fiyatı
- Red Magic Gaming Tablet Pro 3D Explorer Edition özellikleri ve fiyatı
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Red Magic Gaming Tablet Pro özellikleri
- 10.9 inçlik 2.8K ekran
- Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti
- 12GB/16GB/24 LPDDR5x RAM
- 256GB/512GB/1TB UFS 4.0
- 50MP arka kamera
- 20MP ön kamera
- 10110mAh batarya, 120W hızlı şarj
Red Magic Gaming Tablet Pro fiyatı
- Red Magic Gaming Tablet Pro 12GB/256GB – 578$
- Red Magic Gaming Tablet Pro 16GB/512GB – 648$
- Red Magic Gaming Tablet Pro 24GB/1TB – 803$
Red Magic Gaming Tablet Pro tablet modeli iddialı özelliklerinin yanı sıra ilginç tasarımı ile de dikkat çekiyor. Kamera adası tabletin üst kenarını boydan boya kaplarken bu kısım şeffaf panele sahip. Bu kısımda işlemci, soğutma sistemi ve RGB fan isimlendirmeleriyle sembolik olarak yer alıyor. Ayrıca Red Magic yazısı da RGB aydınlatmaya sahip.
144Hz tazeleme hızına sahip olan tablet aynı isim altında bir de 3D içerik üretimi için farklı bir versiyon geliştirmiş. Red Magic Gaming Tablet Pro 3D Explorer Edition tamamen farklı donanımlara sahip.
Red Magic Gaming Tablet Pro 3D Explorer Edition özellikleri ve fiyatı
- 12.1 inçlik 3D ekran
- Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
- 13MP+13MP arka kamera
- 8MP+8MP ön kamera
- 66W hızlı şarj
- 5G desteği
- 12GB/256GB – 648$
- 16GB/512GB – 1029$
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.