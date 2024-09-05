Red Magic Gaming Tablet Pro modeli 3D ekran seçeneğiyle geliyor

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Tam Boyutta Gör ZTE şirketinin ülkemizde de faaliyet göstermeye Red Magic markası oyuncu odaklı yeni tablet modelini duyurdu. Üst seviye özelliklerle donatılan tablet modelinin bir de 3D ekranlı versiyonu mevcut.

Red Magic Gaming Tablet Pro özellikleri

10.9 inçlik 2.8K ekran

Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti

12GB/16GB/24 LPDDR5x RAM

256GB/512GB/1TB UFS 4.0

50MP arka kamera

20MP ön kamera

10110mAh batarya, 120W hızlı şarj

Red Magic Gaming Tablet Pro fiyatı

Red Magic Gaming Tablet Pro 12GB/256GB – 578$

Red Magic Gaming Tablet Pro 16GB/512GB – 648$

Red Magic Gaming Tablet Pro 24GB/1TB – 803$

Red Magic Gaming Tablet tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl önce eklendi

Red Magic Gaming Tablet Pro tablet modeli iddialı özelliklerinin yanı sıra ilginç tasarımı ile de dikkat çekiyor. Kamera adası tabletin üst kenarını boydan boya kaplarken bu kısım şeffaf panele sahip. Bu kısımda işlemci, soğutma sistemi ve RGB fan isimlendirmeleriyle sembolik olarak yer alıyor. Ayrıca Red Magic yazısı da RGB aydınlatmaya sahip.

144Hz tazeleme hızına sahip olan tablet aynı isim altında bir de 3D içerik üretimi için farklı bir versiyon geliştirmiş. Red Magic Gaming Tablet Pro 3D Explorer Edition tamamen farklı donanımlara sahip.

Tam Boyutta Gör

Red Magic Gaming Tablet Pro 3D Explorer Edition özellikleri ve fiyatı

12.1 inçlik 3D ekran

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti

13MP+13MP arka kamera

8MP+8MP ön kamera

66W hızlı şarj

5G desteği

12GB/256GB – 648$

16GB/512GB – 1029$

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Red Magic Gaming Tablet Pro tanıtıldı: İşte fiyatı