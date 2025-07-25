Galaxy Tab S11 serisinin tasarım ve özellikleri sızdırıldı

Samsung, yeni nesil tabletlerini sonbaharda tanıtmaya hazırlanıyor. Sızdırılan görseller, Galaxy Tab S11, S11 Ultra ve S10 Lite modellerine ilk bakışı sunarken, seride tasarım ve donanım anlamında önemli yenilikler dikkat çekiyor.
Serinin en üst modeli olan Tab S11 Ultra (üst görseldeki), 14.6 inç AMOLED ekranıyla büyük ekran geleneğini sürdürüyor. Önceki modellerdeki geniş çentik yerine bu kez küçük ve U şeklinde bir ön kamera tercih edilmiş. Bu sadeleşme, çift kamera sisteminden vazgeçilmesi anlamına geliyor.
Tab S11 ise tasarımıyla daha önceki modellere oldukça yakın duruyor. Yaklaşık 11 inçlik ekranı, yuvarlatılmış köşeleri ve belirgin çerçevesiyle kompakt bir kullanım sunuyor. Giriş seviyesi olarak konumlanan Tab S10 Lite ise S11’e benzer bir dış görünüme sahip. Ancak donanım tarafında daha mütevazı bir profil çiziyor: Exynos işlemci, 6 GB RAM ve 8.000 mAh batarya; üstelik 45W hızlı şarj desteğiyle geliyor.
S11 (ikinci görseldeki) ve S11 Ultra modellerinde MediaTek’in yeni Dimensity 9400+ işlemcisi kullanılacak. Bu, performansta ciddi bir artış anlamına geliyor. Üç model de Android 16 ve One UI 8 arayüzüyle kutudan çıkacak.
Yeni seride sadeleşen kamera yapısı ve daha uygun fiyatlı Lite modeliyle Samsung’un, geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediği görülüyor. Tanıtım günü yaklaştıkça beklentiler de artıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya