Nubia, oyuncuları hedefleyen tabletini tanıttı: Red Magic Gaming Tablet

Tam Boyutta Gör Nubia'nın oyun odaklı alt markası Red Magic, Çin’de düzenlenen etkinlikte oyun telefonları, monitörü ve tablet modelini tanıttı. Red Magic Gaming Tablet olarak tanıtılan Android tablet, sağlam ve premium hissi veren şık metal bir gövdeye sahip. 613 g ağırlığı, 6.5mm kalınlığıyla kolay taşınabilir ve çantalara rahatça sığabilen bir tablet karşımızda. Peki, RedMagic Gaming Tablet özellikleri neler?

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Tablet, 12.1 inç, 2.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 600 nit parlaklık sunan LCD ekrana sahip. 16:10 en boy oranı, 10 bit renk derinliği, 1500:1 kontrast oranı diğer ekran özellikleri arasında. Ekran, ayrıca uzun süreli kullanım sırasında gözleri koruyan UL düşük mavi ışık göz koruması sertifikasına sahip. Tablet, iOS 17 ile iPhone’lara gelen ekran mesafesi özelliğine de sahip.

Performans açısından, RedMagic Gaming Tablet, Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi ile geliyor. Tablet, 80w hızlı şarjı destekleyen 10.000mAh batarya ile donatılmış. Şirket, tabletin 55 dakikada tamamen şarj olduğunu söylüyor. Tablet, oyuncular için özel olarak tasarlanmış Red Magic oyun alanı ile geliyor. Bu özel oyun alanı, oyun deneyimini iyileştiriyor ve çeşitli oyun merkezli özelliklere erişim sunuyor. Ayrıca kullanıcının mobil oyunların yanı sıra AAA oyunları kolaylıkla oynamasına izin veren aksesuarları destekliyor. Tablet, stylus ve manyetik klavye desteği sunduğundan oyun dışında, üretkenlik amaçlı da kullanılabilir.

Red Magic Gaming Tablet fiyatı

Red Magic Gaming Tablet fiyatı; 538 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 12 GB RAM 256 GB depolama alanlı model için geçerli. 16 GB RAM 512 GB depolama alanlı modelin fiyatı ise; 635 dolar. Akıllı manyetik klavyenin fiyatı; 83 dolar, kalemin fiyatı; 55 dolar. Tabletin bir de Transformers hayranlarının ilgisini çekecek özel bir modeli var. Red Magic Gaming Tablet Super Edition olarak geçen bu modelin de fiyatı; 690 dolar.

Red Magic Gaming Tablet özellikleri

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Ekran : 12.1 inç, 2500x 1600, 144Hz yenileme hızı, 600 nit, LCD

: 12.1 inç, 2500x 1600, 144Hz yenileme hızı, 600 nit, LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Batarya : 10000mAh, 80w hızlı şarj

: 10000mAh, 80w hızlı şarj Kamera : 16MP (ön), 13MP (arka)

: 16MP (ön), 13MP (arka) Bağlantı : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11ax, 5G

: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11ax, 5G Bellek ve depolama : 12GB+256GB / 16GB+512GB (LPDDR5+UFS3.1)

: 12GB+256GB / 16GB+512GB (LPDDR5+UFS3.1) Diğer özellikler : Red Magic Ji 2D Game Assistant/X Gravity Platform/Game Space

: Red Magic Ji 2D Game Assistant/X Gravity Platform/Game Space Ses : Hi-Fi dörtlü hoparlör sistemi, DTS Ultra

: Hi-Fi dörtlü hoparlör sistemi, DTS Ultra Yazılım : REDMAGIC OS 8.0, Android 13

: REDMAGIC OS 8.0, Android 13 Boyutlar: 279.68x 181.91 x 6.5 mm, 613g

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Red Magic Gaming Tablet tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı