Nubia, oyuncuları hedefleyen tabletini tanıttı: Red Magic Gaming Tablet

Tablet, 12.1 inç, 2.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 600 nit parlaklık sunan LCD ekrana sahip. 16:10 en boy oranı, 10 bit renk derinliği, 1500:1 kontrast oranı diğer ekran özellikleri arasında. Ekran, ayrıca uzun süreli kullanım sırasında gözleri koruyan UL düşük mavi ışık göz koruması sertifikasına sahip. Tablet, iOS 17 ile iPhone’lara gelen ekran mesafesi özelliğine de sahip.
Performans açısından, RedMagic Gaming Tablet, Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi ile geliyor. Tablet, 80w hızlı şarjı destekleyen 10.000mAh batarya ile donatılmış. Şirket, tabletin 55 dakikada tamamen şarj olduğunu söylüyor. Tablet, oyuncular için özel olarak tasarlanmış Red Magic oyun alanı ile geliyor. Bu özel oyun alanı, oyun deneyimini iyileştiriyor ve çeşitli oyun merkezli özelliklere erişim sunuyor. Ayrıca kullanıcının mobil oyunların yanı sıra AAA oyunları kolaylıkla oynamasına izin veren aksesuarları destekliyor. Tablet, stylus ve manyetik klavye desteği sunduğundan oyun dışında, üretkenlik amaçlı da kullanılabilir.
Red Magic Gaming Tablet fiyatı
Red Magic Gaming Tablet fiyatı; 538 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 12 GB RAM 256 GB depolama alanlı model için geçerli. 16 GB RAM 512 GB depolama alanlı modelin fiyatı ise; 635 dolar. Akıllı manyetik klavyenin fiyatı; 83 dolar, kalemin fiyatı; 55 dolar. Tabletin bir de Transformers hayranlarının ilgisini çekecek özel bir modeli var. Red Magic Gaming Tablet Super Edition olarak geçen bu modelin de fiyatı; 690 dolar.
Red Magic Gaming Tablet özellikleri
- Ekran: 12.1 inç, 2500x 1600, 144Hz yenileme hızı, 600 nit, LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Batarya: 10000mAh, 80w hızlı şarj
- Kamera: 16MP (ön), 13MP (arka)
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11ax, 5G
- Bellek ve depolama: 12GB+256GB / 16GB+512GB (LPDDR5+UFS3.1)
- Diğer özellikler: Red Magic Ji 2D Game Assistant/X Gravity Platform/Game Space
- Ses: Hi-Fi dörtlü hoparlör sistemi, DTS Ultra
- Yazılım: REDMAGIC OS 8.0, Android 13
- Boyutlar: 279.68x 181.91 x 6.5 mm, 613g
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teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)