RedMagic Cyberpods oyuncu kulaklıkları satışa başladı

Tam Boyutta Gör

Son dönemde tam kablosuz kulaklıklar da oyuncu sınıfına hitap etmeye başladı. Bu sınıfta öne çıkan özellikler LED aydınlatma ve ses iletiminde düşük gecikmeler olarak öne çıkıyor. RedMagic Cyberpods ikisini de başarılı birleştirmiş.

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RedMagic Cyberpods özellikleri ve fiyatı

RedMagic Cyberpods biraz daha köşegen bir tasarım benimsemiş ve kulağa iyi oturması için bir uzantı da yer alıyor. Dış kısımda kırmızı LED aydınlatma RedMagic logosunu yansıtıyor. Şarjlı kutusunda da logo aydınlatması mevcut.

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8mm dinamik sürücüler oyunlarda 39ms gecikme süresine erişebiliyor. Bu süre sadece RedMagic oyuncu odaklı telefonları için geçerli. Aksi takdirde diğer markalar için gecikme süresi biraz daha artabiliyor.

Kulağı tam olarak kapatan tasarım sayesinde arka plan gürültülerini engelleyebilen ürünün dış kısmı dokunmatiğe duyarlı. Toplamda 15 saate kadar kullanım süresi sunan RedMagic Cyberpods modeli 50$ ile satışa başladı.

https://www.slashgear.com/redmagic-cyberpods-might-be-the-strangest-looking-earbuds-yet-04649815/

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