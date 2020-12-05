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    RedMagic Cyberpods oyuncu kulaklıkları satışa başladı

    ZTE markasının oyunculara yönelik olarak hazırladığı RedMagic Cyberpods adındaki tam kablosuz kulaklığı bugünden itibaren satışa başlıyor. RedMagic Cyberpods özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 hf.
    1,8b
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    RedMagic Cyberpods oyuncu kulaklıkları satışa başladı
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    Son dönemde tam kablosuz kulaklıklar da oyuncu sınıfına hitap etmeye başladı. Bu sınıfta öne çıkan özellikler LED aydınlatma ve ses iletiminde düşük gecikmeler olarak öne çıkıyor. RedMagic Cyberpods ikisini de başarılı birleştirmiş.

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    RedMagic Cyberpods özellikleri ve fiyatı

    RedMagic Cyberpods biraz daha köşegen bir tasarım benimsemiş ve kulağa iyi oturması için bir uzantı da yer alıyor. Dış kısımda kırmızı LED aydınlatma RedMagic logosunu yansıtıyor. Şarjlı kutusunda da logo aydınlatması mevcut.

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    8mm dinamik sürücüler oyunlarda 39ms gecikme süresine erişebiliyor. Bu süre sadece RedMagic oyuncu odaklı telefonları için geçerli. Aksi takdirde diğer markalar için gecikme süresi biraz daha artabiliyor.

    Kulağı tam olarak kapatan tasarım sayesinde arka plan gürültülerini engelleyebilen ürünün dış kısmı dokunmatiğe duyarlı. Toplamda 15 saate kadar kullanım süresi sunan RedMagic Cyberpods modeli 50$ ile satışa başladı.



    https://www.slashgear.com/redmagic-cyberpods-might-be-the-strangest-looking-earbuds-yet-04649815/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    burakdc 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    8mm diaframli oyuncu kulakligimi olur ayrica ekrandaki insan gozu ile farkedilmeyecek seviyede olan bilmem kac ms icin 1000lerce dolar verip 240hz monitor alan kisiler nasil bu yeni nesillerde dusukte olsa gecikmeli kulakliklari oyuncu kulakligi diye para bayilip ses kasacaz diye aliyorlar anlamadim.
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kulaklıkların tasarımını sevdim
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